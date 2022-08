Holandské kompenzácie pre farmárov môžu byť v rozpore s právom EÚ

dnes 20:01 -

Finančné kompenzácie holandskej vlády pre farmárov, ktorí sa dobrovoľne zapoja do plánu zníženia emisií dusíka, môžu byť v rozpore s nariadeniami Európskej únie o hospodárskej súťaži. Eurokomisia sa obáva, že farmári by takto získané peniaze mohli použiť na podnikanie v poľnohospodárskom sektore v iných krajinách EÚ a pripraviť tak o podnikanie miestnych farmárov. Podľa spravodajcu TASR to v stredu uviedli viaceré holandské médiá.

Vo väčšine prípadov nariadenia EÚ bránia vládam členských krajín poskytovať finančnú podporu súkromným podnikom a podnikateľom pre obavy, že takáto finančná pomoc naruší chod jednotného trhu eurobloku.

Projekt známy pod skratkou MGA2 – čiže opatrenie na cielený nákup a zrušenie fariem na chov dobytka v blízkosti prírodných rezervácií – poskytuje finančnú kompenzáciu takýmto farmárom, ak znížia produkciu mlieka, hydiny a ošípaných, uvádza denník NRC Handelsblad.

Holandská ministerka životného prostredia Christianne van der Walová, ktorá zodpovedá aj za vládny návrh znížiť emisie dusíka do roku 2030 na polovicu, v marci program MGA2 opísala ako "vysoko atraktívny". Má nahradiť doterajší podobný program známy ako MGO, ktorého platnosť vyprší v najbližších týždňoch. Tento program bol neúspešný, keďže farmári v rámci neho neprejavili záujem o finančné kompenzácie.

Internetový denník NL Times upozornil, že MGA2 v porovnaní s predošlým projektom prináša štedrejšie kompenzácie pre farmárov, ktorí súhlasia so zatvorením svojich fariem.

Program MGA2 je najväčšou súčasťou vládneho plánu na zníženie emisií dusíka do roku 2030. Vláda na riešenie krízy vyčlenila 24,3 miliardy eur, z toho 7,5 miliardy je určených priamo pre plán MGA2.

Holandská vláda medzitým potvrdila, že nemení svoje ciele súvisiace so znižovaním emisií dusíka. Stalo sa tak po tom, ako minister zahraničných vecí a šéf Kresťanskodemokratickej výzvy (CDA) Wopke Hoekstra minulý týždeň vyhlásil, že cieľ stanovený do roku 2030 nemusí byť pre jeho stranu "posvätný". CDA je tradične profarmárska strana, avšak po júlových masových protestoch farmárov začala strácať ich voličskú podporu.