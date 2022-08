Ceny plynu v Európe opäť vzrástli nad 300 eur za megawatthodinu

dnes 19:16 -

Ceny plynu v Európe pokračovali v raste aj v stredu, pričom sa dostali opätovne nad 300 eur za megawatthodinu, najvyššiu hodnotu od marcových rekordov. Ceny nahor tlačia obavy z vývoja situácie na trhu s plynom po tom, ako ruský Gazprom v nasledujúcich dňoch odstaví plynovod Severný prúd 1. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Referenčný kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci dosiahol v stredu popoludní na burze v Amsterdame 300,165 eura za megawatthodinu (MWh). To predstavuje rast o 11 % a najvyššiu úroveň od začiatku marca, keď cena komodity dosiahla rekord v reakcii na útok Ruska na Ukrajinu.

Ceny na európskom trhu najnovšie ovplyvňujú obavy z oznámeného zastavenia dodávok cez plynovod Severný prúd 1. Gazprom totiž minulý týždeň oznámil, že od 31. augusta do 2. septembra pre opravu turbíny úplne odstaví Severný prúd 1. Podľa expertov a politikov však existuje riziko, že plynovod by sa po tomto termíne nemusel vrátiť do prevádzky.