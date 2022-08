Nemecko v režime úspor energií: Na železnici dostanú prednosť vlaky s uhlím pred osobnými súpravami

Zdroj: ČTK

Foto: TASR/AP

dnes 18:32 -

"Kapacita železnice je naplnená, preto sa nezaobídeme bez uprednostňovania," povedal Wissing o preprave uhlia. Poznamenal, že priorita vlakov s uhlím nebude plošná, ale bude sa týkať vybraných koridorov. "To, že osobné vlaky budú musieť stáť, pokiaľ to bude potrebné, nebolo jednoduché rozhodnutie," povedal. Poznamenal, že rozsah obmedzení nemožno odhadnúť, pretože to bude závisieť od aktuálnej potreby energií a od plánovania železničných trás.

Za nevyhnutné považuje uprednostňovanie vlakov s energetickými surovinami tiež Habeck. Závisieť to podľa neho bude aj na hladine nemeckých riek, predovšetkým Rýna, ktoré kvôli suchu trpia nedostatkom vody. Nízke hladiny riek neumožňujú plávať plne vyťaženým lodiam. Habeck zároveň oznámil, že vláda súhlasí aj s balíkom energetických úspor.

Súčasťou úspor je okrem iného nariadenie nevykurovať verejné budovy, ako sú radnice či úrady, na viac ako 19 stupňov Celzia, na chodbách a v halách by sa kúriť nemalo vôbec. Hodnotu 19 stupňov vláda považuje za prijateľnú pre kancelárskych pracovníkov a ďalšie fyzicky nenáročné profesie. Nemocnice, opatrovateľské zariadenia a škôlky majú výnimku, v školách sa ale počíta napríklad tým, že sa nebudú vykurovať vstupné haly.

Odstavené bude nočné osvetlenie fasád budov a majitelia domácich bazénov nebudú smieť vodu ohrievať plynom a elektrickou energiou. Cez noc, konkrétne od 22:00 do 06:00, nebudú osvetlené reklamné plochy.

Tieto opatrenia označil Habeck ako krátkodobé, platiť budú pol roka, teda počas vykurovacej sezóny.

"Nestretávame sa s nedostatkom elektrickej energie, bojujeme s prudkým rastom cien elektriny," povedal Habeck. Minister hospodárstva na šetrenie opakovane vyzval aj verejnosť, dodal ale, že vláda nebude chodiť po bytoch s teplomerom. "Nechceme nikomu merať teplotu v spálňach," dodal.

Popri spomínaných krátkodobých opatreniach sa pripravuje aj súbor strednodobých úsporných krokov, o ktorých ale ešte musí rozhodnúť Spolková rada zastupujúca nemecké regióny. Tu sa počíta s povinným nastavovaním vykurovacej sústavy počas pravidelných revízií vykurovacích systémov. Od tohto kroku si Habeck sľubuje úsporu až 2,5 percenta spotreby plynu.

Nemecko sa pred vykurovacou sezónou snaží doplniť zásobníky plynu, ktoré sú teraz naplnené na 80,65 percenta. Sieťový regulátor dnes uviedol, že plyn z Ruska síce prúdi plynovodom Nord Stream 1 iba na 20 percent kapacity, ale že zásobovanie je stabilné.

Od októbra Nemecko zavádza nový poplatok za obstaranie plynu, ktorý má uchrániť dodávateľa tejto kľúčovej energetickej suroviny pred insolvenciou. Odberateľom v Nemecku zdražie kvôli tomu zemný plyn zhruba o 2,4 centu za kilowatthodinu, čo môže v prípade domácností predstavovať ročne aj stovky eur. Poplatok dnes Habeck označil za férové ​​a solidárne riešenie. Štát ale ľuďom zvýšené náklady kompenzuje dočasným znížením dane z pridanej hodnoty (DPH) pri zemnom plyne z bežnej 19-percentnej sadzby na sedem percent.