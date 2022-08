Česká vláda schválila úspornú tarifu, pomôže domácnostiam s platením energií

dnes 18:01 -

Česká vláda v stredu schválila návrh takzvanej úspornej tarify, ktorá pomôže domácnostiam s platbami za vysoké ceny energií. Priemerná výška podpory bude v prepočte približne 600 eur. Uviedol to český premiér Petr Fiala po rokovaní vlády, informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe.

"Schválili sme dnes úspornú tarifu a odpustenie poplatkov za obnoviteľné zdroje. Občania ušetria v priemere 15.000 korún," povedal Fiala s tým, že priemerne 4000 korún (162 eur) dostanú domácnosti ešte tento rok.

Úsporná tarifa je určená pre domácnosti. Tie do konca roka dostanú z vládneho balíčku 40 % pomoci, zvyšok by mali dostať na budúci rok. Finančná úľava na platby za energie bude tento rok prostredníctvom účtu za elektrinu. Na budúci rok by sa zľava mala účtovať aj cez zálohy na plyn a teplo.

"Je to nástroj, o ktorý nebude potrebné žiadať, nebude prechádzať ani majetkovým testom. Na cielenú pomoc máme iné formy pomoci, akým je príspevok na bývanie," vysvetlil minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela. Jeho rezort pripravil kalkulačku, v ktorej ľudia zistia, akú podporu dostanú.

Česká vláda na energetický balíček vyčlenila 66 miliárd korún. Fiala však zdôraznil, že vláda chce celkovo na pomoc občanom proti inflácii dať 177 miliárd korún. "Je v tom okrem úspornej tarify napríklad valorizácia dôchodkov, príspevok na dieťa či zrušenie cestnej dane," upresnil minister financií Zbyněk Stanjura.

"Ide o masívnu, cielenú a aktívnu pomoc, ktorá nás zaraďuje na štvrté miesto vo vzťahu pomoci k HDP v rámci krajín EÚ," dodal na sociálnej sieti český predseda vlády.