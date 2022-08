Dodávatelia plynu musia vytvoriť zásoby aspoň 25 % z ročných dodávok

dnes 15:31 -

Dodávatelia zemného plynu a užívatelia distribučnej siete budú musieť vždy k začiatku novembra uskladniť v zásobníkoch množstvo plynu, ktoré zodpovedá ich trhovému podielu z 25 % priemernej ročnej spotreby na danom území. Vyplýva to z novely zákona o energetike, ktorú v stredu s pripomienkou schválila vláda. Zmena vychádza z nariadenia EÚ, ktoré má zabezpečiť, aby boli zásobníky plynu v Európskej únii pred zimou naplnené na 80 %.

"Návrhom zákona sa v nadväznosti na predmetné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ ustanovuje povinnosť uskladnenia určeného množstva plynu v zásobníkoch na vymedzenom území príslušnými účastníkmi trhu s plynom, právna úprava výkonu kontroly nad skladovacou povinnosťou a sankcií pre prípad nesplnenia skladovacej povinnosti," uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v dôvodovej správe k materiálu. Novela súčasne rozširuje cenovú reguláciu v plynárenstve aj na plnenie skladovacej povinnosti a ustanovuje spôsob vykonávania cenovej regulácie pre prístup do zásobníka v súvislosti so skladovacou povinnosťou.

Účinnosť novely navrhol rezort hospodárstva od 1. decembra 2022. V tomto roku, na obdobie od 1. decembra do 31. marca 2023, sa dodávatelia plynu musia do 10. decembra preukázať zmluvou o nákupe a dodávke plynu alebo inou zmluvou, ktorou majú zabezpečené dodávky plynu. Povinnosť uskladniť zásoby plynu budú mať firmy prvýkrát na obdobie od 1. apríla 2023 do 31. marca 2024. Na toto obdobie sa im ešte celková skladovacia povinnosť zníži na polovicu.