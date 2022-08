Ceny ropy v stredu ráno klesli

dnes 8:16 -

Ceny ropy uprostred týždňa opäť klesli po takmer štvorpercentnom utorkovom (23. 8.) náraste. Obavy z bezprostredného obmedzenia ťažby alianciou OPEC+ sa totiž znížili.

Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s októbrovým kontraktom sa v stredu ráno o 7.27 h SELČ predával po 93,46 USD (94,15 eura). To bolo o 28 centov alebo 0,30 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. V utorok si kontrakt pripísal 3,38 USD alebo približne 3,7 % a uzavrel na 93,74 USD za barel.

Októbrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v stredu ráno zlacnel o 42 centov alebo 0,42 % a o 7.27 h SELČ sa obchodoval po 99,80 USD za barel. V utorok vzrástol takmer o 4 % na 100,22 USD za barel.

V utorok sa oba referenčné druhy ropy prudko posilnili, keď ich podporilo varovanie Saudskej Arábie, že môže znížiť produkciu, aby korigovala aktuálny pokles cien.

Podľa expertov však bezprostredne nehrozí, že by aliancia OPEC+, v ktorej je Saudská Arábia lídrom, znížila ťažbu. Aliancia už teraz dodáva približne o 2,8 milióna barelov denne menej v porovnaní s jej oficiálnym cieľom. Ďalšie obmedzenie produkcie by bolo komplikované. Preto experti predpokladajú, že prípadné obmedzenie ťažby by sa zrejme krylo s návratom iránskej ropy na trh, ak sa oživí jadrová dohoda s Teheránom z roku 2015.