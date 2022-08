Vzostup a pád Čimeriky

Zdroj: NOEMA

Foto: TASR/AP;SITA/AP;getty images

dnes 0:01

Kedysi dávno existovalo čarovné kráľovstvo s krásnym hlavným mestom známym obyvateľom aj návštevníkom ako „Magické mesto“, kde boli ulice zelené a ľudia krásni a plní vízií. Mesto vody, dažďa a tieňov. Asi 30 rokov sa táto Atlantída týčila nad vlnami Pacifiku, fantastické bohatstvo sa valilo z celého sveta do mestských bánk a podnikov a mrakodrapy siahali do neba. Niektorí to nazývali „bublinou, ktorá nikdy nepraskne“. To, čo sa kedysi zdalo ako nemožný sen, sa zmenilo na skutočnosť. Čimerika je slangový výraz pre Šanghaj a hoci to, samozrejme, nikdy nebolo také dokonalé, ako si predstavovali, za posledné tri desaťročia to bolo miesto, kde sa nadnárodný kapitál stretával s čínskymi robotníkmi, čo vyvolalo chemickú reakciu, ktorá zmenila svet, ako ho poznáme.



Počas týchto troch desaťročí sa planéta Čína otáčala okolo tajomného slnka - Spojených štátov. Prefíkaná, mätúca a mocná Amerika ako myšlienka (oveľa viac ako skutočné miesto) umožnila Číňanom predefinovať seba a svoje očakávania od života. Tento vzťah s abstraktnou Amerikou, poháňaný túžbou obohatiť Čínu, je v čínskej histórii celkom jedinečný. Čínske elity dobrovoľne postúpili kontrolu nad svojím národným príbehom cudziemu národu a osvojili si myšlienky a formy, ktoré si vážila iná spoločnosť. A hoci sú USA skutočnou krajinou obývanou ľudskými bytosťami, pre Čínsku komunistickú stranu sa zdalo, že je, ako raz napísal filozof 19. storočia o Rusku Pjotr Čaadajev, „jedným z tých národov, ktoré sa nezdajú byť integrálnou súčasťou ľudskej rasy, ale existujú len preto, aby mohli dať skvelú lekciu."



Túto jar Šanghaj utrpel pod útokom pandémie COVID a mnohí Čimeričania sa prebudili s pocitom, že komunita, ktorú si predstavovali, bola len snom. Šanghaj je temperamentne kapitalistické a moderné mesto v komunistickej, tradicionalistickej krajine. Kapitalizmus úplne zmenil krajinu, každé mesto, dedinu a rodinu.







Profesor politiky na univerzite Fudan menom Wang Huning, ktorý sa neskôr pripojil k politbyru a dnes je hlavným ideológom Si Ťin-pchinga, navštívil Ameriku, aby „hľadal pravdu z faktov“. Koncom osemdesiatych rokov sa Wangovi zdalo, že ústrednou realitou globálnej politiky je americká hegemónia, a tak s otvorenou mysľou odišiel do Iowy, Berkeley, Harlemu a ďalej, aby objavil „americkú kultúru, alebo presnejšie, americký spôsob života. Wang prechádzal krajinou, ktorá sa zdala výnimočná a rozporuplná. Napísal: „Na jednej strane je konzervatívna a na druhej strane je inovatívna. Zdá sa, že tu existuje určitý rozpor. Využitie ľudskej schopnosti podmaniť si prírodu je jednou z hodnôt americkej tradície, takže inovácia a tradícia tu nie sú v rozpore.“



Ako potomok čínskej kultúrnej revolúcie Wang poznal maoistickú myšlienku, že „všetky protichodné veci sú vzájomne prepojené; nielenže v daných podmienkach koexistujú v jednej entite, ale v iných daných podmienkach sa navzájom aj premieňajú.“ S ohľadom na to v Atlante premýšľal, že „Coca-Cola riadi armádu jedného milióna ľudí po celom svete. Keď sa nad tým zamyslíte, dáva to politický zmysel? Alebo to má širší význam?"



Čínski pozorovatelia Ameriky, zvyknutí na hierarchicky usporiadané, plánované spoločnosti, večne hľadajú sprisahanie, skutočných vodcov. Nemôžu uveriť, že spoločnosť môže existovať tak chaoticky, ako sa zdá, že sa to deje v Amerike. Amerika bola pre nich vždy v prvom rade ideou: organizačným princípom, ktorý zahŕňa neuveriteľnú rozmanitosť ľudských skúseností a typov. Skutočná Amerika obsahuje formu aj obsah, kapitál aj prácu, ale Číňania sa z kapitálu len snažili učiť. Vo veľkej časti čínskeho intelektuálneho vesmíru sa americký model premenil zo subjektu, ktorý treba napodobňovať, na otca, s ktorým sa musí hádať, aby si Čína uvedomila svoju vlastnú pravú identitu.







Tridsať rokov po Wangovej ceste sa Amerika, ktorá inšpirovala Čínu, aby zmenila svoj vlastný obraz, stala zhubným náznakom toho, čo nerobiť, pamätníkom sklonu aristokratického liberalizmu predbiehať demokraciu. Pre mnohých Číňanov v týchto dňoch až príliš často Amerika zaváňa dymom zo zbraní. Krajina, ktorej vodcov a obyvateľstvo spája tendencia k náhodným výbuchom násilia.



Čínski intelektuáli tvrdia, že súčasná Čína s vodcami, ktorých podpora doma údajne presahuje 90 %, je oveľa demokratickejšia ako USA, prinajmenšom v tom zmysle, že vodcovia majú sa zhodnú s masami na spoločných hodnotách. Súdiac podľa viac ako sto miliónov predplatiteľov Liovho mediálneho projektu, Guancha – čínskeho digitálneho média známeho nacionalistickým sklonom k aktuálnym udalostiam, jediného súkromného média v Číne, ktoré funguje týmto spôsobom – tieto názory sú široko zdieľané.



Zažíva celé obyvateľstvo Číny nejakú falošnú realitu, alebo predstavitelia krajiny skutočne vytvorili moderný, technologicky vyspelý národ s politickou štruktúrou postavenou na „čínskej podstate“ a nie na demokracii amerického typu? A kedy môže Čína definovať samu seba podľa vlastných podmienok bez barličky tej druhej, ktorú by si mala vážiť alebo ňou opovrhovať?



Vstup Číny do Svetovej obchodnej organizácie nasledoval o dva mesiace neskôr ako napadli Dvojičky. Jej kandidatúra na usporiadanie letných olympijských hier v roku 2008 bola oznámená niekoľko mesiacov predtým. Bez ohľadu na 11. september Čína intenzívne investovala do obnovy sveta Ameriky 80. a 90. rokov a implementovala to, čo vodcovia ako Wang videli na cestách do zahraničia. Bill Clinton vo svojom prejave, v ktorom privítal Čínu vo WTO, predvídal, že následné ekonomické zmeny privedú generáciu Američanov do Číny, aby odovzdali plány univerzálnej ľudskej spoločnosti štruktúrovanej liberalizmom. Ale už vtedy bolo v štáte Čimerika niečo zhnité







Americkí lídri si mysleli, že USA uspejú pri prerobení Číny na svoj vlastný obraz, čo je proces podporovaný čínskou industrializáciou a továrňami. Nakoniec americkí globalisti verili, podobne ako kedysi Marx, že ľudia už nebudú potrebovať štát – politická alterácia Komunistickej strany Číny sa jednoducho rozplynie, keď bude konfrontovaná s „Friends“ a McDonald's. Rovnako ako to, ako sa ZSSR, slovami spisovateľa Victora Pelevina, „zlepšil natoľko, že prestal existovať“.



Percento americkej populácie, ktorá má prístup k spôsobu života strednej triedy, ktorý Wang pozoroval koncom 80. rokov, sa zmenšuje, čiastočne kvôli rozpadu čimerickému ekonomického modelu. Ako nedávno zdôraznil ekonóm Li Xunlei, podiel Číny na raste globálneho HDP sa zvýšil z 3 % pred 60 rokmi na 15 % dnes, zatiaľ čo americký podiel klesol z 39 % na 24 %. Údaje sa líšia v závislosti od zdroja, ale podiel, ktorý stratili USA, bol viac-menej podiel, ktorý získala Čína.



Z USA sa do Číny presunulo dostatočné množstvo bohatstva, ktoré si Číňania teraz chcú spravovať sami. Amerika očakávala globálne impérium a vycvičila značné percento svojej populácie na aristokratov. Po dosiahnutí dospelosti títo pisári zistili, že namiesto sveta, ktorý treba spravovať, majú rebelské a nezvládnuteľné americké vnútro, ktoré neakceptuje ich ideologickú dominanciu.



Koncom júna 2022 viedol riaditeľ Čínskeho inštitútu na univerzite Fudan Zhang Weiwei študijné zasadnutie politbyra, ktoré bolo neskôr reprodukované a odvysielané v televízii, aby varovalo pred „duchovnými Američanmi“, ktorí si osvojili americké estetické spôsoby myslenia. Zhang v podstate varoval pred ideologickými aparátmi americkej mäkkej sily: televíziou, spravodajskými médiami, umením. Západné technológie vrátane ich vízie spoločnosti, v ktorej sú občania spotrebiteľmi, sú v poriadku. Ale čínska politická podstata musí bojovať s duchovným amerikanizmom, dokonca aj s jeho banálnymi klišé, ktoré sú pravdepodobne tým, čo z Ameriky urobilo „univerzálnu“ kultúru.







V USA sa konflikt s Čínou, ktorý sa objavil za posledných päť rokov, často považuje za konflikt hodnôt – demokracia verzus autokracia. Čimerickí ekonómovia tvrdili, že je lepšie chápať to ako konflikt, v ktorom sa pracovníci a výrobné prostriedky (predovšetkým v Číne) dohadujú o podmienkach a kapitále s vedúcimi pracovníkmi nadnárodnej spoločnosti, korporácie (predovšetkým v USA).



Čínske elity celé roky vítali zahraničných kapitalistov a prijímali nariadenia určené na urýchlenie hladkého toku kapitálu – o to išlo vo WTO. Ale neustále povinné marxistické študijné stretnutia museli čínskych vládnych predstaviteľov prebudiť k faktu, že čínsko-americký vzťah má triedny prvok – jedna strana obsluhuje stroje, druhá tlačí bankovky. To malo marginalizovať čínskych ekonomických kapitánov, ako sú šéfovia štátnych podnikov a miestnych monopolov, ako aj amerických robotníkov. Si Ťin-pchingova „protikorupčná“ kampaň bola čiastočne spôsobom, ako získať späť kontrolu v mene straníckych šéfov a riaditeľov štátnych podnikov. Kapitál zo svojej podstaty sleduje zisky, a ak nie je regulovaný a obmedzovaný, prinesie nezmerné škody ekonomickému a sociálnemu rozvoju, vyjadril sa čínsky líder. V nadchádzajúcich desaťročiach budú teda musieť prísť na to, ako prinútiť americký kapitál, aby prišiel do Číny za podmienok, ktoré komunistická strana považuje za prijateľné. Čínski ekonómovia sa domnievajú, že nadnárodný kapitál nebude schopný odmietnuť tak veľkú spotrebiteľskú triedu, ako je tá ich, aj keď bez liberálnych hodnôt ako je nezávislá občianska spoločnosť, voľby, či voľne plávajúca mena.







Napriek represívnym obmedzeniam pre väčšinu ľudí, Čína toto leto kypela nádejami do budúcnosti, pocitom, že určité veci treba zmeniť. Ale na rozdiel od predchádzajúcich časov, tentoraz Amerika nedokázala dať odpoveď na žiadnu z otázok. Čína čoraz viac nekráča v šľapajach iných, ale mapuje svoju vlastnú cestu. Hegemónia USA je zakorenená v statuse rezervnej meny dolára, inováciách Silicon Valley a americkej armády. Z týchto troch vecí je dolár najľahšie zameniteľný. Počas rastu Čimeriky slúžili americkým záujmom vzdialené a neznáme armády čínskych robotníkov. To musí skončiť, trvajú na svojom čínski nacionalisti, teraz je čas žiť pre seba.

Dokáže dnes Čína poskytnúť alternatívu? Keďže bublina s nehnuteľnosťami pomaly praská, Čína musí nájsť nový smer, či už zapojením väčšieho počtu obyvateľov do širšej ekonomiky alebo prostredníctvom technologických inovácií, ktoré možno exportovať na globálny trh. Na vrchole karantény v Šanghaji, keď každý deň prichádzajú zlé správy pre čínsku ekonomiku založenú na exporte, sa v Pekingu zišlo kolokvium čínskych ekonómov, aby prediskutovali, čo ďalej. Kým niektorí sa trápili nad zraniteľnosťou Číny voči americkej finančnej vojne, iní obhajovali vytvorenie jednotného národného trhu na stimuláciu rastu strednej triedy. Tvrdý postoj k Amerike sa nie vždy berie vážne. Čínsky pohľad na USA nie je jednotný. Názor na vzostup Východu a úpadok Západu je populárny medzi nacionalistickými skupinami (od vedenia až po masy), ale veľa ľudí má aj naďalej pozitívny postoj k USA.







Čo si títo čínski ekonómovia uvedomili, je, že globálna vláda už existuje a nazýva sa to kapitalizmus. V konečnom dôsledku sa čínska suverenita realizuje iba v rámci tohto systému, ktorého trhová logika posudzuje každú osobu, miesto a vec v chladnom svetle použitia a hodnoty, ďaleko od banalít ako je „kolektív“ a „duch“ a „duša“ a úplne v rámci sféry zakotvenej americkým dolárom. Čínsky techno-autoritarizmus mieša rôzne prvky z posledných 70 rokov Ameriky, aby sa pokúsil vytvoriť univerzálnu spoločnosť schopnú poskytnúť základnú úroveň životnej úrovne viac ako miliarde ľudí. Implicitne (alebo viditeľne v plánoch čínskych značiek ako Huawei, Haier či Geely) je to možné rozšíriť aj na globálny trh. Etiópčania, Indonézania a Mexičania sa môžu prestať pokúšať o migráciu do USA, môžu dobre žiť a zarábať vo svojich domovských krajinách. Americký politický systém, ktorému dominuje kapitál, smeruje k slobode oligarchov. Čínsky systém, v ktorom dominuje pracujúca trieda, smeruje k šovinistickému rovnostárstvu.



V Číne dnes existujú dve autentické Ameriky – Amerika kapitálu, za ktorou stojí Wall Street, a skutočná Amerika, za ktorou stojí vojensko-priemyselný komplex a robotníci. Tá prvá sa spolieha na čínsku pracovnú silu a je priateľom Číny, zatiaľ čo tá druhá má svoje priemyselné odvetvia a pracovné miesta ukradnuté čínskou pracovnou silou a je nepriateľom Číny. Biden je predstaviteľom tej prvej, Trump predstavuje druhú. Dnes dospievajúci kritický postoj voči Amerike, „primárny rozpor“ socializmu s čínskymi charakteristikami, je pre čínskych intelektuálov upokojujúcim zdrojom útechy. Ale skôr či neskôr budú musieť vybudovať demokraciu čínskeho typu, čínsky právny štát a strednú triedu čínskeho typu, namiesto toho, aby odsudzovali kolaps svojich amerických kolegov.

Reforma v Číne nadobudne neočakávanú podobu, určite to nebude americký sen v Ázii. Stovky miliónov čínskych občanov, ktorí čakajú na splnenie svojich snov, na tom budú trvať.