Euro sa voči doláru obchoduje na dvadsaťročnom minime, skĺznuť by mohlo aj oveľa hlbšie

dnes 18:09



„Náš výhľad a naše obchody a naša pozícia na strane stratéga sú určite zaujaté smerom k ďalšiemu znehodnocovaniu eura v porovnaní s tým, kde sme teraz,” povedal Luis Costa, vedúci stratégie pre strednú a východnú Európu v Citibank. „Toto je teraz hlavný bod zraniteľnosti eura,” vyjadril sa Costa pre televíziu CNBC.



Pri porovnávaní eura a dolára je v hre viacero faktorov, ktoré pôsobia v tandeme s pokračujúcim konfliktom na Ukrajine a rastúcou infláciou v oboch regiónoch. Veľkoobchodné ceny plynu v Európe v pondelok prudko vzrástli po tom, čo Rusko oznámilo neplánovanú údržbu svojho hlavného plynovodu do Nemecka, Nord Stream 1, zatiaľ čo vlny horúčav ešte viac zaťažili dodávky energie.



Pre úplný obraz sa musíte pozrieť aj za hranice Európy a Spojených štátov, hovorí Costa. „Nezabudnime, že je tu ďalší faktor v dôsledku spomalenia v Číne, ktoré evidentne zasiahne Európu v oveľa väčšom rozsahu v porovnaní s dopadom v štátoch,“ povedal. Čína prekonala očakávania HDP s rastom iba 0,4 % v druhom štvrťroku. Druhá najväčšia svetová ekonomika zápasí s následkami najhoršej epidémie Covid-19 v krajine od začiatku roka 2020.



Podľa Costu trhy až do mája „zvažovali jastrabie letové trasy“ pre Európsku centrálnu banku a Bank of England, ale tieto plány sa v posledných mesiacoch „zrútili“. „Hovoríme o znižovaní úrokových sadzieb ECB... Je absolútne do očí bijúce, že priestor ECB na zvýšenie sadzieb bude minimálny,“ povedal.



Roelof-Jan Van den Akker z globálnej finančnej inštitúcie ING urobil minulý týždeň podobné predpovede, čo naznačuje rozšírenie rozdielu úrokových sadzieb medzi americkým dolárom a eurom, ako aj ďalšie oslabenie jednotnej meny. „Dolár sa dostal pod úroveň podpory 103,60. A hovorím, že je tu ďalší potenciál poklesu. Dlhodobejší cieľ medzi 0,80 až 0,75 dolára v najbližších mesiacoch,“ povedal Van den Akker. „Potvrdzuje to silu dolára, ako aj oslabenie eura,” povedal pre CNBC.



V predpovediach sa ozývajú obavy, že inflácia bude naďalej rásť a že recesii v Európe sa už nedá vyhnúť.



Sila dolára však nemusí vydržať, tvrdí Makro stratég Societe Generale Kit Juckes. „Možno, celkovo, rally dolára prebehlo na základe aktuálnych správ, čo neznamená, že energetické problémy Európy, ekonomická slabosť Číny a uvoľnenie politiky a údaje o pracovných miestach/inflácii v USA to nemôžu poslať ďalej, ale keď som čítal, že nákup dolára je „najjednoduchší obchod s devízami“, niečo ma varuje, aby som si dával pozor,“ napísal Juckes podľa ktorého by sa Európa mala z týchto „strastí“ dostať. „Stále nechápem, ako môže vzniknúť rally na niečom inom ako krátkom krytí, ale ak do toho nezasahujú rizikové trhy, euro tu môže nájsť základňu,“ napísal.