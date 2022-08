TSK opraví z vlastných zdrojov takmer 60 kilometrov ciest za 10,4 milióna eur

dnes 17:16 -

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) opraví v tomto roku zo svojho rozpočtu takmer 60 kilometrov ciest II. a III. triedy. Kraj investuje do súvislých oprav historicky najväčšiu sumu – 10,4 milióna eur. Počas oficiálneho začiatku rekonštrukčných prác cesty II/507 v úseku Nemšová – Borčice o tom informoval predseda TSK Jaroslav Baška.

Kraj bude opravovať celkom 53 úsekov ciest vo všetkých deviatich okresoch TSK. "Keď som nastúpil do úradu, župa dávala na rekonštrukciu ciest z vlastného rozpočtu 1,5 – 2,5 milióna eur ročne. Za posledné roky to stále stúpalo, minulý rok to bolo 7,4 milióna. Podobný odhad sme mali aj na tento rok, no prišla kríza a vojna na Ukrajine, a my sme tento rozpočet museli zvýšiť až na 10,4 milióna eur," vysvetlil Baška.

Podľa riaditeľa Správy ciest TSK Radovana Karkuša bude všetkých 53 úsekov realizovať Združenie firiem Doprastav, Strabag a Eurovia SK spoločne. Stavebné práce budú zamerané na odfrézovanie obrusnej vrstvy, vyrovnanie nerovností, vyčistenie priekop, zrezanie krajníc, aplikáciu spojovacieho postreku a kladenie finálnej asfaltovej vrstvy v hrúbke päť centimetrov.

Ako informoval riaditeľ žilinského závodu spoločnosti Doprastav Martin Beniač, práce sú naplánované tak, aby pokryli dodávku obaľovacích zmesí. "V najväčšom nasadení bude pracovať desať pokládkových čiat tak, aby sme stihli termín 25 dní, ktorý je dôležitý pre verejnosť, ale aj v záujme ochrany životného prostredia," doplnil Beniač.