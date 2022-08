Mesto zavádza úsporné opatrenia vo všetkých svojich organizáciách

dnes 14:16 -

V súvislosti s enormným nárastom cien energií pristúpilo mesto Snina k úsporným opatreniam vo všetkých svojich organizáciách. Mestský úrad vďaka nim dosiaľ ušetril viac ako 2500 eur, do konca roka by to malo byť zhruba 4000 eur. Predpokladaná úspora v ostatných mestských organizáciách do konca roka je približne 2000 eur. Pre TASR to potvrdila vedúca oddelenia správy, majetku a služieb mestského úradu (MsÚ) Adriána Karľová.

"V dôsledku zvyšovania cien energií sme v posledných mesiacoch na MsÚ zaviedli úsporné opatrenia na úseku prevádzky. Tieto opatrenia sa týkajú izolácie vonkajšieho vykurovacieho potrubia, zníženia vstupnej teploty vody na vykurovanie, výroby dezinfekčného prostriedku pre potreby MsÚ a v neposlednom rade šetrenia elektrickej energie," priblížila.

Ako ozrejmila, v snahe úspor na elektrine majú pracovníci MsÚ nastavené softvérové vypínanie pracovných staníc, počas obedňajších prestávok uvádzajú svoje počítače manuálne do režimu "spánok". Prestali tiež používať malé multifunkčné tlačiarne, každé oddelenie má len jedno veľké takéto zariadenie.

Podobne by tomu malo byť aj v mestskom kultúrnom a osvetovom stredisku, materských a základných školách, mestskej nemocnici, Mestskom sociálnom podniku Snina a vo Verejnoprospešných službách Snina.

Za MsÚ sa celková úspora v nasledujúcom roku predpokladá na úrovni 12.000 eur, v ostatných organizáciách 7000 eur.

Mesto Snina má podľa Karľovej zazmluvnené ceny za elektrinu a plyn do konca roka 2023. Pri elektrickej energii na úrovni 160 eur za megawatthodinu (MWh), pri plyne vo výške 44,40 eura za MWh.