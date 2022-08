Nitriansky samosprávny kraj musel vyčleniť dodatočné zdroje na platby za energie

dnes 13:46 -

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) musel zo svojho rozpočtu vyčleniť dodatočných 200.000 eur určených na dofinancovanie platieb za energie. Kraj neočakáva, že by sa situácia mohla v dohľadnej dobe zlepšiť.

Podľa riaditeľky Úradu NSK Heleny Psotovej existuje veľké riziko, že bude pokračovať rast cien za nové dodávky elektrickej energie a zemného plynu. "Predovšetkým pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, ktorým v priebehu aktuálneho roka 2022 skončí, prípadne už skončila platnosť zmlúv o dodávke energií," uviedla.

Ako doplnil predseda NSK Milan Belica, kraj mal šťastie, že sa mu podarilo včas a relatívne lacno zakontrahovať energie ešte vlani v septembri. "Vďaka tomu dokážeme túto situáciu ešte nejaký čas zvládať. Faktom je, že ceny išli prudko hore a niektoré naše inštitúcie, ktoré nás neposlúchli a nepridali sa k množstevnému nákupu energií, urobili chybu. Ale nemôžeme ich ignorovať a povedať im, že "tak vám treba". To nejde, takže budeme musieť hasiť aj ich problémy. Napriek tomu na tom budeme lepšie, ako keby sme museli všetku energiu nakupovať v tomto turbulentnom období," skonštatoval Belica.

NSK okrem toho vydal všetkým svojim inštitúciám pokyn, aby s energiami čo najviac šetrili. Riaditelia jednotlivých organizácií preto musia spotrebu pravidelne sledovať a vyhodnocovať. "Tí, čo nebudú prekurovať priestory alebo vykurovať dubiózny majetok, a ich spotreba reálne klesne, dostanú odmeny. Musíme ľudí motivovať, aby si uvedomili, že sme skutočne v zložitej situácii," vysvetlil Belica.

Podľa jeho slov však NSK má dostatok nástrojov, aby zatiaľ dokázal energetickú krízu zvládať. Okrem peňazí v rezervnom fonde môže využiť aj svoju nízku zadlženosť. "To znamená, že ak by nám nestačili peniaze, ktoré máme k dispozícii, tak na základe reálnej potreby môžeme vstúpiť do rokovaní s bankou a požičať si výhodne peniaze. Máme veľmi dobrý rating a ten nám výrazne znižuje cenu úveru, v prípade, že by sme si ho potrebovali vziať," dodal Belica.