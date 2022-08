Zníženie nákladov centrálnych kotolní môže zaistiť modernizácia z eurofondov

dnes 10:16 -

Bratislava 23. augusta (TASR) –.Kotolniam centrálneho zásobovania teplom (CZT) pomôže znížiť náklady na výrobu tepla modernizácia spolufinancovaná eurofondmi. Koncom júla bola zverejnená výzva v rámci Modernizačného fondu na modernizáciu CZT v objeme 149,5 milióna eur. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR na to upozornilo v reakcii na výzvu Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT), Združenia bytového hospodárstva na Slovensku a Slovenského zväzu bytových družstiev, aby štát pri pomoci rodinám s rastúcimi cenami plynu, a tým aj tepla, nevynechal obyvateľov bytových domov.

"Pre zníženie nákladov CZT bude v budúcom období smerovaná vysoká finančná podpora z európskych zdrojov na ich modernizáciu, ktorá zníži náklady na ich prevádzku, čo sa následne prejaví aj v cenách tepla," uviedlo MH.

Rezort hospodárstva pripomenul, že v súvislosti s rastom ceny palív a elektriny pripravil niekoľko opatrení, ktoré by mali tlmiť očakávané zvýšenie nákladov na dodávky tepla pre obyvateľov. Okrem podpory rekonštrukcií centrálnych kotolní mohli napríklad bytové kotolne nenapojené na CZT vo februári využiť ponuku pevne určenej ceny plynu v závislosti od dĺžky kontraktu. Od januára budúceho roka im novela zákona umožní odoberať plyn za regulované ceny.

SZVT privítal chystanú pomoc štátneho Slovenského plynárenského priemyslu a ďalších najväčších dodávateľov plynu, podľa ktorej by sa mala cena plynu pre obyvateľov pri podpise štvorročnej zmluvy v budúcom roku zvýšiť o 34 % a v ďalších rokoch o infláciu. To je výrazne menej, ako by podľa súčasnej legislatívy mala vzrásť regulovaná cena plynu. SZVT požaduje, aby štát podporil aj obyvateľov žijúcich v bytových domoch. Cena palív pre centrálne kotolne totiž pod reguláciu nespadá.