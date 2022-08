Zelená agenda vs. fosílne palivá: Najrýchlejšie rastúci odpredaj v histórii finančných trhov 

Zdroj: the conversation

Foto: getty images

dnes 0:14 -

Cieľom propagátorov tejto globálnej iniciatívy, ktorá sa zrodila v roku 2010 na amerických univerzitách, je bojovať proti globálnemu otepľovaniu stláčaním finančných tokov do odvetvia fosílnych palív. Toto hnutie , za ktorým sú v súčasnosti mnohé mimovládne organizácie, filantropické a náboženské inštitúcie, veľké bankové konglomeráty, ale aj penzijné fondy, má za cieľ povzbudiť investorov, aby sa vzdali svojich investícií do odvetvia fosílnych palív. Počet inštitúcií, ktoré sa zaviazali stiahnuť svoj kapitál, stúpol z 50 v roku 2013 na súčasných približne 1 500, čo z neho robí najrýchlejšie rastúci pohyb odpredaja v histórii finančných trhov po hnutí odpredaja spojeného s politikou apartheidu v Južnej Afrike.



Medzi finančnými inštitúciami, ktoré sa zaviazali vypustiť zo svojich investícií spoločnosti produkujúce fosílne palivá, nájdeme najmä medzinárodných lídrov ako BlackRock, JPMorgan, Société Générale a Deutsche Bank.



Intuitívne by sme mohli očakávať, že tento krok stigmatizuje priemysel fosílnych palív, čo povedie k zníženiu dopytu investorov po cenných papieroch spoločností zapojených do ťažby uhlia, ropy a plynu, čo by v konečnom dôsledku malo oslabiť ich výnosy na akciovom trhu. Výskum nedávno publikovaný v The Energy Journal však ukazuje niečo iné.



Z odhadov v skutočnosti vyplýva, že pozornosť investorov na odpredaj fosílnych palív nemá negatívny vplyv na výnosy aktív, na ktoré je tento pohyb zameraný. Ešte prekvapivejšie je, na rozdiel od toho, čo sa dalo očakávať, že sa pozorovaný účinok javí ako pozitívny. Tento a priori kontraintuitívny výsledok je v súlade so závermi výskumu „nezdravých“ akcií, kam patria kasína, tabak, alkohol a pornografia, ktoré poukazujú na to, že cenné papiere ignorované časťou investorov z morálnych dôvodov vykazujú nadpriemernú návratnosť na akciovom trhu.



Jedným z možných vysvetlení je, že pozornosť venovaná nárastu stigmatizácie spoločností v odvetví priemyslu fosílnych palív poškodzuje ich reputáciu a zvyšuje riziko nepriaznivého regulačného vývoja, čo vedie investora k tomu, že požaduje o úroveň vyššiu ziskovosť, aby niesol riziko, ktoré má s týmto druhom aktíva.



Z čisto burzového hľadiska sa zdá, že závery štúdie naznačujú, že snahy zamerané na diskrimináciu priemyslu fosílnych palív majú opačný účinok, ako sa očakávalo, a to tým, že zvyšujú ziskovosť cenných papierov príslušných spoločností. Nie je to však definitívny záver, ku ktorému vedci dospeli, že toto hnutie je neúčinné ako presvedčivý mechanizmus proti ťažbe uhlia, plynu a ropy. Pohyb odpredaja a stigmatizácia, ktorú spôsobuje, by mohli byť potenciálne užitočné pri zintenzívnení iných typov obmedzení, ktoré zaťažujú spoločnosti zapojené do ťažby fosílnych palív. Aký je napríklad vplyv takéhoto pohybu na náklady bankového dlhu týchto spoločností? Navyše, aký je jeho vplyv na ich environmentálne politiky? Nájsť odpovede na týchto pár otázok sa zdá byť nevyhnutné na to, aby sme z globálnejšieho hľadiska pochopili skutočný vplyv pohybu odpredaja fosílnych palív.





Podľa medzinárodnej organizácie Climate bonds initial trh so zelenými dlhopismi v roku 2020 prekročil hranicu 1 000 miliárd dolárov ročných emisií. Môže sa to zdať značné, ale je to len 5 % celosvetových investícií a malý zlomok celosvetových dlhopisov, trhu, ktorý má hodnotu 128,3 bilióna dolárov. Zelené financovanie sa zameriava na označovanie konečného objektu. „Zelené“ je pole veterných turbín alebo solárnych panelov. Prirodzene to nehovorí nič o hodnotovom reťazci, medzispotrebe a subdodávateľských sieťach, ktoré boli zahrnuté do hry. Pri absencii úplných „klimatických nákladov“ je napríklad nemožné vedieť, aký je skutočný emisný dopad konkrétneho tovaru alebo služby. Tento nedostatok vedomostí o „environmentálnej a sociálnej cene“ financovaných tovarov a služieb je jadrom zložitosti, ktorú zelené financovanie nedokáže rozlúštiť.



Z pohľadu bankárov zatiaľ vlády, trhy a ich regulátori nepremieňajú v dostatočnej miere využívanie nástrojov zeleného financovania na systém obmedzení či stimulov. Podobne cenové systémy, ktorým banky čelia, sú stále určované trhmi, ktoré sú zdá sa ľahostajné k požadovaným limitom emisií CO2.



Absencia univerzálnych štandardov, paradoxne, prináša aj riziko poškodenia imidžu bánk. Upriamiť pozornosť na zelené financovanie tiež znamená podstúpiť riziko, že vás budú skúmať a odsudzovať ako „greenwashera“. Pokiaľ bude normou vágnosť, otázna zostane konzistentnosť, transparentnosť, príkladnosť a čitateľnosť dopadov financovania. A existuje veľké riziko, že „hnedé“ financovanie zostane štandardom, s niekoľkými zelenými výnimkami na obzore.