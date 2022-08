Banka: Na nové naftové a benzínové autá vám už úver nedáme

Zdroj: CNBC

Foto: TASR/AP

dnes 16:23 -

Bank Australia plánuje zastaviť poskytovanie pôžičiek na nové naftové a benzínové autá, keďže sa krajina snaží podporiť používanie elektrických vozidiel a dobehnúť ostatné rozvinuté krajiny. Vo svojom piatkovom vyhlásení uviedla, že od roku 2025 zruší pôžičky na nové vozidlá na fosílne palivá. Sasha Courvilleová, šéfka oddelenia dopadov klimatickej zmeny banky uviedla, že dátum bol vybraný, „pretože prechod na elektrické vozidlá musí prebehnúť rýchlo.” Dodala, že v banke veria, že by sa to mohlo udiať „pri správnych podporných politikách, ktoré prinesú do Austrálie väčší rozsah cenovo dostupnejších elektrických vozidiel“.



Hoci od roku 2025 už nebudú poskytovať pôžičky na nové vozidlá so spaľovacím motorom – vrátane hybridov – Bank Australia ich bude naďalej poskytovať na autá ojazdené. „Budeme naďalej ponúkať pôžičky na ojazdené vozidlá na fosílne palivá, kým nebude existovať životaschopný a prosperujúci trh s elektrickými vozidlami,“ uvádza sa v správe.



Na tomto fronte v piatok tiež austrálska vláda poskytla informácie o plánoch na vytvorenie národnej stratégie pre elektrické vozidlá pre krajinu, pričom diskusný dokument o tejto záležitosti bude zverejnený na konzultáciu. V oznámení vláda uviedla, že Austrália „výrazne zaostáva, pokiaľ ide o elektrické vozidlá“. Dodala, že len 2 % podiel nových vozidiel s nízkymi emisiami bol v krajine „takmer päťkrát nižší ako celosvetový priemer – vedúce postavenie je potrebné, aby sme zaistili, že nezostaneme pozadu. V tejto súvislosti veríme, že nadišiel čas na riadnu a rozumnú diskusiu o tom, či by normy palivovej účinnosti vozidiel mohli pomôcť zlepšiť dodávky elektrických vozidiel na austrálsky trh, aby sa riešili dopady neefektívnych áut na životné náklady a znížiť emisie zo sektora dopravy.“



Klientmi vlastnená Bank Australia má svoje korene až v roku 1957. Podľa svojej štatutárnej finančnej správy za rok 2021 jej celkové aktíva vzrástli na 8,5 miliardy austrálskych dolárov, pričom zisk po zdanení dosiahol 40,7 milióna austrálskych dolárov.



Jej stratégia voči vozidlám poháňaným fosílnymi palivami nie je jedinečná. V roku 2020 dánska Merkur Cooperative Bank oznámila, že zastaví financovanie nových naftových a benzínových áut.



Toto všetko prichádza v čase, keď hlavné európske ekonomiky plánujú odklon od cestných vozidiel, ktoré využívajú naftu a benzín. Spojené kráľovstvo chce zastaviť predaj nových dieselových a benzínových áut a dodávok do roku 2030. Od roku 2035 bude vyžadovať, aby všetky nové autá a dodávky mali nulové výfukové emisie. Európska únia – ktorú Spojené kráľovstvo opustilo 31. januára 2020 – sleduje podobné ciele.



Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry dosiahol predaj elektrických vozidiel v roku 2021 6,6 milióna kusov. V prvom štvrťroku 2022 dosiahol predaj elektrických vozidiel 2 milióny, čo predstavuje 75 % nárast v porovnaní s prvými troma mesiacmi roku 2021.