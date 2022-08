Euro kleslo pod paritu s dolárom

dnes 11:16 -

Spoločná európska mena sa v pondelok na krátky čas opäť dostala pod paritu s rastúcim dolárom. Negatívny vplyv na euro majú obavy zo zastavenia dodávok cez plynovod Nord Stream 1, čo by mohlo ešte prehĺbiť energetickú krízu v Európe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Ďalším dôvodom oslabovania eura je vytrvalý rast dolára, ktorý podporujú dobré údaje z ekonomiky USA rovnako ako signály z americkej centrálnej banky (Fed), že bude pokračovať v sprísňovaní menovej politiky. Čínsky jüan sa po znížení sadzieb čínskou centrálnou bankou (PBOC) dostal na takmer dvojročné minimum.

Kurz eura v pondelok predpoludním padol až na 0,99945 USD/EUR, čo bolo najmenej od polovice júla.

Dôvodom oslabovania spoločnej európskej meny sú obavy z prehĺbenia energetickej krízy, ktorá môže stiahnuť ekonomiku eurozóny do recesie. "Férovú hodnotu eura poškodil energetický šok," uviedol hlavný devízový stratég banky ING Chris Turner.

Ruský koncern Gazprom v piatok (19. 8.) oznámil, že od 31. augusta do 2. septembra pre opravu turbíny úplne odstaví plynovod Nord Stream 1. To zvýšilo obavy, že plynovod by sa nemusel vrátiť do prevádzky v uvedenom termíne.

Dolárový index, ktorý meria jeho hodnotu voči košu šiestich dôležitých svetových mien, v pondelok predpoludním stúpol na 108,47 bodu, čo bolo najviac od 15. júla.

Počas minulého týždňa si dolár pripísal 2,33 %, čo bol jeho najlepší výkon od apríla 2020. Predstavitelia Fedu totiž zdôraznili, že centrálna banka musí pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb, aby skrotila vysokú infláciu.