Vodafone predá svoju maďarskú divíziu za 1,76 miliardy eur

Vodafone predá svoju maďarskú divíziu za 715 miliárd HUF (1,76 miliardy eur) v hotovosti. Britská telekomunikačná skupina to oznámila v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Vodafone uviedol, že sa dohodol na nezáväzných podmienkach predaja s maďarským operátorom 4iG a štátnym holdingom Corvinus Zrt. Dohoda, ktorá nezahŕňa divíziu zdieľaných služieb VOIS, by mala vytvoriť druhého najväčšieho telekomunikačného operátora v Maďarsku. Predaj Vodafone Hungary, ktorý je tretím najväčším mobilným operátorom v Maďarsku, by sa mal skompletizovať do konca tohto roka.

"Maďarská vláda má jasnú stratégiu vytvorenia národného šampióna v sektore, ktorý bude v maďarskom vlastníctve," uviedol šéf Vodafonu Nick Read.