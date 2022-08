Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:31 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 33. týždni 2022:

Berlín 15. augusta - Nemecko zavedie od októbra poplatok za plyn vo výške 2,419 centa za kilowatthodinu (kWh), aby pomohlo dovozcom, ktorí zápasia so stúpajúcimi nákladmi pre zníženie dodávok ruského plynu. TASR o tom informuje na základe správy DPA.

Peking 15. augusta - Čínska centrálna banka nečakane znížila náklady na stredne dlhé úvery, druhýkrát v tomto roku. Cieľom je zvýšiť dopyt po pôžičkách a podporiť tak ekonomiku.

Tokio 15. augusta - Priemyselná produkcia v Japonsku sa v júni vrátila k rastu, pričom jeho tempo dosiahlo rekordnú úroveň. Oznámilo to v pondelok japonské ministerstvo hospodárstva, obchodu a priemyslu, ktoré zverejnilo spresnené údaje.

Lipsko 16. augusta - Ceny elektriny v Európe vyskočili na nové rekordné maximá, keď sa referenčný kontrakt na nemeckú elektrinu dostal prvýkrát nad 500 eur. To zvyšuje tlak na domácnosti aj firmy. Najhoršia energetická kríza v Európe za desaťročia, ktorá môže stiahnuť ekonomiku regiónu do recesie, sa zrejme natiahne hlboko do budúceho roka.

Londýn 17. augusta - Spotrebiteľské ceny v Británii pokračujú v zrýchľovaní tempa rastu, pričom v júli ich rast prekročil 10 % a dosiahol nové viac než 40-ročné maximum. Výrazne sa pod to podpísali náklady na bývanie a ceny potravín.

Záhreb 17. augusta - Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) poskytne Chorvátsku viac než 40 miliónov eur na zvýšenie produkcie elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.

Luxemburg 17. augusta - Rast ekonomiky eurozóny sa v 2. štvrťroku 2022 oproti predchádzajúcemu kvartálu zrýchlil menej, než naznačil prvý odhad. Hrubý domáci produkt (HDP) euroregiónu sa v 2. štvrťroku 2022 po úprave o sezónne vplyvy zvýšil o 0,6 %, a nie o 0,7 % oproti 1. štvrťroku, keď stúpol o 0,5 %. TASR o tom informuje na základe spresnených údajov európskeho štatistického úradu Eurostat.

Londýn 17. augusta - Sieť britských supermarketov Iceland Foods umožní zákazníkom vziať si malé, bezúročné pôžičky na nákup potravín. Oznámila to v stredu, keď predstavila program zameraný na chudobné domácnosti, ktoré zápasia s prudko rastúcimi životnými nákladmi.

Berlín 17. augusta - Nemecko varovalo, že ak Rusko úplne zastaví dodávky, zásoby plynu mu budú aj v prípade naplnenia zásobníkov stačiť na necelé tri mesiace.

Moskva 18. augusta - Ruská ekonomika by mala tento rok zaznamenať miernejší pokles, než sa pôvodne predpokladalo. Miernejším než pôvodne predpokladaným tempom by mali klesnúť aj reálne disponibilné príjmy a, naopak, inflácia by mala dosiahnuť nižšiu úroveň v porovnaní s pôvodnými očakávaniami.

Berlín 18. augusta - Nemecko dočasne zníži daň z pridanej hodnoty (DPH) v prípade plynu na 7 % z 19 % v snahe odbremeniť spotrebiteľov a zmierniť tak vplyv dodatočných poplatkov. Od októbra sa totiž zavádza v krajine príplatok vo výške 2,419 centa za kilowatthodinu (kWh), ktorý má pomôcť dovozcom zvládnuť čoraz vyššie ceny plynu na trhoch. Oznámil to vo štvrtok kancelár Olaf Scholz.

Berlín 18. augusta - Nemecko takmer určite nesplní svoje ciele v oblasti naplnenia zásobníkov na plyn v dôsledku obmedzovania dodávok z Ruska. Vyhlásil to vo štvrtok šéf Spolkového úradu pre reguláciu sieťových odvetví (BNetzA) Klaus Müller.

Amsterdam 18. augusta - Ceny zemného plynu v Európe pokračovali vo štvrtok v raste a uzavreli na novom rekordnom maxime. Energetická kríza naďalej sužuje región, pričom sa už objavujú signály, že plyn začína byť príliš drahý pre priemysel a výrobu elektriny.