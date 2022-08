Chýbajúca MHD robí problém zamestnávateľom v priemyselnom parku

dnes 12:01 -

Zamestnávatelia v nitrianskom priemyselnom parku majú problém s náborom zamestnancov z kuriózneho dôvodu – do priemyselného parku nie je zabezpečená mestská hromadná doprava (MHD). Obyvatelia mesta, ktorí nemajú vlastné autá, sa nemajú ako dostať do parku. Aktuálne pracuje v priemyselnom parku zhruba 10.000 ľudí. Na dlhodobý problém upozornila spoločnosť Jaguar Land Rover (JLR) Slovakia, ktorá od septembra bude zamestnávať 4500 zamestnancov. Podľa slov manažérky pre firemné záležitosti Miroslavy Remenárovej je problémom komunikácia s vedením mesta, ktoré si dlhodobo neplní svoje zákonné povinnosti.

Podľa Remenárovej boli pri uzatváraní investičnej zmluvy so spoločnosťou Jaguar Land Rover stanovené oblasti spolupráce, kde sa mesto zaviazalo zabezpečiť do areálu priemyselného parku mestskú hromadnú dopravu. "Opakovane sme vyvolali rokovania s mestom, hľadali sme riešenia. Mesto má zákonom stanovenú povinnosť zabezpečiť základnú obslužnosť. Ani my, ani ostatné firmy v priemyselnom parku nerozumieme, prečo si mesto túto zákonnú povinnosť neplní. Štát vybudoval cesty, zastávky MHD, infraštruktúra je pripravená. Pýtali sme sa vedenia mesta, prečo nezabezpečí aspoň základnú obslužnosť, odpoveď sme nedostali," tvrdí Remenárová.

Podľa vyjadrenia hovorcu mesta Tomáša Holúbeka je radnica spolu s dopravcom pripravená potiahnuť spoje MHD až k automobilke a ďalším firmám v priemyselnom parku. "Ale rozhodne nie za cenu, že MHD do súkromných firiem bude kompletne financovať mesto zo svojho rozpočtu," skonštatoval s tým, že aj poslanci mestského zastupiteľstva vyjadrovali nevôľu voči tomu, aby mesto hradilo všetky výdavky na MHD do priemyselného parku. "V každom inom meste, kde pôsobia podobne veľké firmy, sa tieto podniky podieľajú na financovaní MHD k svojim závodom, a to buď priamo, alebo podporou iných aktivít v meste." Mesto Nitra podľa neho očakáva, že sa firmy budú podieľať na nákladoch za zavedenie liniek MHD do ich závodov, čo automobilka zatiaľ odmieta.

Remenárová oponuje, že Jaguar Land Rover bol a stále je ochotný spolupracovať a hľadať riešenia, aby bola zabezpečená obslužnosť a nebol výrazný dosah na mestský rozpočet. Automobilka od mesta požadovala cenovú ponuku a vyčíslenie reálnych nákladov na zabezpečenie obslužnosti. "Posledné rokovanie bolo pred rokom. Bolo nám povedané, že tieto informácie dostaneme, až keď bude uzavretá zmluva s novým poskytovateľom MHD. Odvtedy sme odpoveď nedostali," skonštatovala Remenárová. Nový poskytovateľ zabezpečuje nitriansku MHD od januára tohto roka.