Ruská ekonomika by mala klesnúť tento rok miernejšie, než sa pôvodne čakalo

dnes 11:46 -

Ruská ekonomika by mala tento rok zaznamenať miernejší pokles, než sa pôvodne predpokladalo. Miernejším než pôvodne predpokladaným tempom by mali klesnúť aj reálne disponibilné príjmy a, naopak, inflácia by mala dosiahnuť nižšiu úroveň v porovnaní s pôvodnými očakávaniami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila novú prognózu ruského ministerstva hospodárstva. Najnovšie odhady naznačujú, že ekonomika zatiaľ zvláda západné sankcie lepšie, než sa čakalo.

Ruské hospodárstvo skĺzlo do recesie po tom, ako vývoj hospodárstva ovplyvnili sankcie západných štátov po februárovom útoku Ruska voči Ukrajine. Ukazuje sa však, že pokles ekonomiky je po šiestich mesiacoch sankcií voči Rusku miernejší, než ministerstvo hospodárstva predpokladalo v polovici mája. Táto situácia mení aj vyhliadky na celý rok.

Ruské ministerstvo hospodárstva najnovšie odhaduje, že za rok 2022 klesne hrubý domáci produkt (HDP) o 4,2 % a reálne disponibilné príjmy o 2,8 %. V predchádzajúcej prognóze pred tromi mesiacmi ministerstvo počítalo s poklesom ekonomiky o 7,8 % a reálnych disponibilných príjmov o 6,8 %. V určitom období ministerstvo dokonca očakávalo pokles hospodárstva až o vyše 12 %, čo by bol najprudší pokles ekonomiky od rozpadu Sovietskeho zväzu a následnej hospodárskej krízy v polovici 90. rokov minulého storočia.

Aj inflácia by sa mala tento rok vyvíjať o niečo lepšie, než naznačoval odhad pred tromi mesiacmi. V máji ministerstvo počítalo s tohtoročnou mierou inflácie na úrovni 17,5 %, teraz očakáva, že dosiahne 13,4 %.

Priaznivejšiu prognózu zverejnilo ministerstvo aj v prípade nezamestnanosti. Zatiaľ čo v máji počítalo s nezamestnanosťou za rok 2022 na úrovni 6,7 %, teraz odhaduje, že dosiahne 4,8 %.

Naopak, horšie, než sa pôvodne očakávalo, by sa mala vyvíjať ekonomická situácia v Rusku v budúcom roku. Ministerstvo odhaduje, že v roku 2023 klesne ruská ekonomika o 2,7 %, zatiaľ čo v máji počítalo s poklesom iba o 0,7 %. Najnovší odhad tak potvrdzuje prognózy ruskej centrálnej banky, že pokles ekonomiky bude oproti pôvodným prognózam pretrvávať dlhšie.