Ceny elektriny v Európe vzrástli na nové rekordné maximá

dnes 15:01 -

Ceny elektriny v Európe vyskočili na nové rekordné maximá, keď sa referenčný kontrakt na nemeckú elektrinu dostal prvýkrát nad 500 eur. To zvyšuje tlak na domácnosti aj firmy. Najhoršia energetická kríza v Európe za desaťročia, ktorá môže stiahnuť ekonomiku regiónu do recesie, sa zrejme natiahne hlboko do budúceho roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.

Cena referenčného kontraktu na elektrinu v Nemecku s dodávkou v budúcom roku na európskej energetickej burze EEX vzrástla v utorok až o 6,4 % na 508 eur za megawatthodinu (MWh). V priebehu uplynulého roka vyskočila takmer o 500 %, keď hlavnou príčinou bolo obmedzovanie dodávok ruského plynu. Len za uplynulé dva mesiace sa viac než zdvojnásobila.

Prudké zdražovanie energií pociťujú domácnosti rovnako ako priemysel a spôsobilo zrýchlenie inflácie na najvyššie úrovne za desaťročia. "Čím dlhšie bude tento rast cien pokračovať, tým viac to bude pociťovať celá ekonomika," uviedol ekonóm poradenskej spoločnosti Oxford Economics Daniel Kral. "Veľkosť tohto rastu ani veľkosť tejto krízy nie sú porovnateľné s ničím v uplynulých desaťročiach."

Európske vlády pripravujú núdzové plány pre prípad nedostatku elektriny počas zimy. Niektoré napríklad uvažujú o prídelovom systéme pre niektoré odvetvia, aby zabezpečili pokrytie spotreby základných odvetví ekonomiky.

Okrem obmedzenia dodávok ruských energií je ďalším dôležitým faktorom výpadok atómových kapacít vo Francúzsku, ktoré bývalo tradičným exportérom elektriny. Aktuálne naopak musí elektrinu dokonca dovážať a jeho susedia sú tak viac závislí od plynu.

Navyše sucho a extrémne teploty spôsobili vysychanie riek, čo znížilo produkciu vodných elektrární v niektorých krajinách. Pod sezónnymi normami je takisto výroba elektriny z vetra.

Ceny termínovaných kontraktov na elektrinu v utorok vzrástli na nové rekordy aj v Škandinávii. Kontrakt na francúzsku elektrinu v pondelok (15. 8.) uzavrel na rekordnom maxime 636,50 eura za MWh.

V utorok pokračovali v raste aj ceny zemného plynu v Európe. Referenčný kontrakt na plyn s dodávkou v septembri na burze v Amsterdame stúpol až o 8,8 % a dostal sa najvyššie od začiatku marca.