Mesto podpísalo zmluvu na rozšírenie Harmincovej ulice

Do konca augusta 2023 by sa mala v súčasnosti dvojpruhová Harmincova ulica v bratislavskej Dúbravke zmeniť na nerozdelenú štvorprúdovú komunikáciu. Hlavné mesto za to zaplatí 3.551.673 eur s DPH. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú hlavné mesto SR Bratislava podpísalo so spoločnosťou Strabag, kontrakt zverejnili v utorok v centrálnom registri zmlúv (CRZ).

"Zmluvná cena za dielo bola dohodnutá ako maximálna a je možné ju prekročiť len za podmienok stanovených v tejto zmluve a po písomnom odsúhlasení zo strany objednávateľa," uvádza sa v dokumente. Práce majú byť dokončené do 12 mesiacov od odovzdania staveniska.

Zmluvu uzavreli na základe výsledku verejného obstarávania vyhláseného 20. mája. Odhadovaná cena vo výzve na predkladanie ponúk bola vo výške 3 miliónov eur bez DPH.

Rekonštrukcia sa bude týkať aj úpravy cestnej svetelnej signalizácie v križovatke M. Sch. Trnavského - Harmincova. Taktiež vybudovania novej cestnej svetelnej signalizácie v križovatke Harmincova - Lipského a úpravy cestnej svetelnej signalizácie v križovatke Harmincova - Polianky.

Pribudnúť má aj nové verejné osvetlenie a nové zastávky mestskej hromadnej dopravy vrátane prístreškov. Súčasťou zákazky sú aj vyvolané investície, teda prekládky a úpravy dotknutých inžinierskych sietí, vybudovanie nového parkoviska pred zimným štadiónom a nového odvodnenia komunikácie vrátane parkoviska. Zrekonštruuje sa takisto povrch komunikácie.

Na zámere rozšírenia Harmincovej sa pracuje už niekoľko rokov. Okrem zlého stavu cesty ide podľa mesta hlavne o to, že dva pruhy nedokážu zabezpečiť plynulé spojenie tejto časti Dúbravky s obchvatom mesta a tvoria sa na nej zápchy. Spustenie prác na rozšírení ulice bolo problematické najmä pre vlastnícke vzťahy k okolitým pozemkom. Mesto ich preto muselo vykupovať.