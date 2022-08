Firma saudského princa investovala 500 miliónov USD v Rusku na začiatku vojny

dnes 15:46 -

Saudskoarabská investičná spoločnosť Kingdom Holding Co, v ktorej má kontrolný podiel miliardár, princ Al-Valíd bin Talál, v období od februára do marca potichu investovala viac ako 500 miliónov USD (486,14 milióna eur) do troch veľkých ruských energetických firiem. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Investíciami do spoločností Gazprom, Rosnefť a Lukoil pravdepodobne hľadala podhodnotené aktíva, ale tento krok prišiel v čase, keď mnohé západné štáty uvalili sankcie na ruské energetické firmy a ich vedúcich pracovníkov po invázii ruskej armády na Ukrajinu 24. februára.

Saudská Arábia a ďalšie štáty Perzského zálivu sa doteraz snažili zachovať podľa nich neutrálny postoj k vojne na Ukrajine. To frustrovalo niektorých západných predstaviteľov.

Kingdom Holding vo februári investoval do obchodovateľných certifikátov cenných papierov Gazpromuu 1,37 miliardy saudských rialov (356,40 milióna eur) a Rosenefti 196 miliónov SAR. V období od februára do marca investoval holding 410 miliónov SAR do Lukoilu. Tieto údaje boli zverejnené v nedeľu (14. 8.).

V spoločnosti Kingdom Holding má 16,9-percentný podiel aj saudskoarabský suverénny investičný fond, ktorému predsedá korunný princ Muhammad bin Salmán.

Princ Al-Valíd bin Talál sa dostal do povedomia po tom, ako v 90. rokoch minulého storočia urobil veľkú a úspešnú stávku na Citigroup a bol prvým investorom v spoločnosti Apple. Princ zarobil tiež stovky miliónov dolárov investovaním do spoločností, ako Uber Technologies, Twitter a ďalších.

V rámci investícií sa zameriava na nové príležitosti, ktoré by mohli byť lukratívne, ale nesú so sebou riziko, ako i na podhodnotené aktíva, uviedol v júni zdroj oboznámený s podnikaním Kingdom Holding.

Saudská Arábia a Rusko sú lídrami aliancie OPEC+ založenej v roku 2017 Organizáciou krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalšími veľkými producentmi ropy.

(1 EUR = 1,0285 USD; 1 EUR = 3,844 SAR)