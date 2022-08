dnes 11:01 -

Ceny zemného plynu v Európe sa v pondelok zvýšili, pretože rieky v regióne vyschli v dôsledku letných horúčav a dopyt na trhu pred zimou stúpa. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.

Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v auguste na burze v Amsterdame vzrástol v pondelok ráno až o 0,7 %. Neskôr časť strát zmazal a o 9.06 h miestneho času sa predával po 206,96 eura za megawatthodinu. To bolo o 0,4 % viac ako na konci predchádzajúceho obchodného týždňa.

Kontrakt za celý minulý týždeň vzrástol už štvrtýkrát po sebe a jeho cena je približne 10-krát vyššia ako sezónny priemer za päť rokov

Veľmi nízke hladiny vody v kľúčových európskych riekach sťažujú prepravu nafty, uhlia a iných komodít. Výrobcovia elektriny tak ako náhradu využívajú viac plynu.

A hoci by to mohlo obmedziť snahy vlád o zníženie spotreby plynu, miera budovania jeho zásob je vďaka veľkým objemom dovážaného skvapalneného zemného plynu (LNG) stále blízko priemernej úrovne a udržala rast cien pod kontrolou. Nemecko pritom dosiahlo dva týždne pred plánovaným termínom cieľ v oblasti naplnenia zásobníkov do 1. septembra na 75 %.

Trh s plynom však zostáva extrémne napätý, keďže toky z Ruska cez Nord Stream 1 sú stále obmedzené a obchodníci bojujú o náklad LNG. Nižšie dodávky ruského plynu zasiahli európske hospodárstvo, priemyselnú produkciu, zvýšili infláciu a hrozí, že kľúčové ekonomiky sa prepadnú do recesie.

V sobotu (13. 8.) nemecké ministerstvo hospodárstva navrhlo znížiť minimálnu teplotu v kanceláriách, vo verejnom aj súkromnom sektore, keďže sa snaží pred zimou znížiť spotrebu plynu o 20 %.