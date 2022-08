Ceny ropy klesli o viac než 1 %, cena Brentu skĺzla k 97 USD/barel

dnes 9:46 -

Ceny ropy zaznamenali v pondelok pokles o vyše 1 %. Náladu na trhoch ovplyvnili nepriaznivé ekonomické informácie z Číny, ako aj správy zo Saudskej Arábie, že spoločnosť Saudi Aramco je pripravená zvýšiť produkciu. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 9.15 h SELČ 97,11 USD (94,42 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 1,04 USD (1,06 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 91,09 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 1 USD, alebo 1,09 %.

Čína oznámila slabší rast priemyselnej produkcie aj maloobchodných tržieb za mesiac júl, pričom ekonómovia počítali v obidvoch prípadoch so zrýchlením tempa rastu. Navyše, produkcia čínskych rafinérií klesla na najnižšiu úroveň od začiatku pandémie nového koronavírusu v marci 2020. To naznačuje, že dopyt po rope v kľúčovej ázijskej ekonomike sa znižuje.

Ceny ropy nadol potlačili aj informácie zo spoločnosti Saudi Aramco. Šéf saudskoarabského ropného koncernu Amin Násir cez víkend povedal, že v prípade požiadavky saudskoarabskej vlády je spoločnosť pripravená zvýšiť ťažbu ropy na maximálnych 12 miliónov barelov denne.