Päť veľkých čínskych štátnych firiem dobrovoľne odíde z newyorskej burzy

Päť veľkých čínskych štátnych firiem vrátane dvoch najväčších čínskych ropných producentov dobrovoľne odíde z newyorskej burzy New York Stock Exchange (NYSE). TASR o tom informuje na základe správy agentúr Reuters, Bloomberg a AFP.

Dôvodom je dlhoročný spor medzi Washingtonom a Pekingom týkajúci sa prístupu k účtovným knihám čínskych firiem kótovaných v USA. Odchod veľkých čínskych firiem z americkej burzy tiež prichádza v čase nárastu napätia medzi oboma veľmocami pre návštevu šéfky Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiovej na Taiwane, ktorý Čína považuje za svoje územie.

China Life Insurance Co., PetroChina Co., China Petroleum & Chemical Corp., Aluminum Corp. of China a Sinopec Shanghai Petrochemical Co. v piatok (12. 8.) oznámili, že plánujú odísť z NYSE.

Americká komisia pre cenné papiere a burzy SEC v decembri minulého roka finalizovala pravidlá prípadného dekótovania čínskych firiem a uviedla, že identifikovala 273 firiem, ktorých by sa to mohlo týkať. Dôvodom je 20-ročný spor o prístup amerických regulátorov k účtovným knihám čínskych firiem kótovaných v USA. Peking však z dôvodu bezpečnostných obáv zakazuje inšpekciu podkladov, s ktorými pracujú lokálne audítorské firmy, zahraničnými orgánmi.

Pred niekoľkými mesiacmi sa opakovane objavili správy, že čínska komisia pre cenné papiere CSRC a ďalšie čínske regulačné orgány pripravujú návrh rámca, ktorý by umožnil väčšine domácich firiem, aby sa ich akcie naďalej mohli obchodovať na newyorskej burze. To by však znamenalo, že by dali regulátorom v USA plný prístup k audítorskej dokumentácii čínskych firiem kótovaných v New Yorku.

Tento rámec by mal tiež jasne definovať, ktoré údaje Peking považuje za citlivé a za prípadné ohrozenie bezpečnosti. Preto sa už v apríli objavili správy, že niektoré štátne, ale aj súkromné firmy, ktoré majú citlivé údaje, budú musieť odísť z americkej burzy.

"Tieto štátne podniky sú zo strategických sektorov a zrejme majú prístup k informáciám a údajom, ktoré čínska vláda asi nechce sprístupniť zahraničným regulátorom," komentoval stratég Saxo Markets Redmond Wong plány čínskych spoločností týkajúce sa odchodu z NYSE.

Čínska komisia pre cenné papiere CSRC uviedla, že plány týkajúce sa dekótovania sú samostatným rozhodnutím firiem. Všetkých päť spoločností vo svojom vyhlásení ako jeden z dôvodov spomenulo náklady spojené so zachovaním kotácie v USA. Firmy podajú návrh na dekótovania z NYSE ešte tento mesiac. Naďalej sa budú obchodovať v Hongkongu a Číne.