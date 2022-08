Predstavili víťazný návrh obnovy kúpeľov Sliač, danú podobu majú mať o 10 rokov

dnes 12:31 -

Bratislavský ateliér Between sa stal víťazom architektonickej súťaže na obnovu Kúpeľov Sliač. Uspel medzi návrhmi 11 súťažných podkladov, ktoré sa v termíne do súťaže prihlásili. Štúdia bude zároveň slúžiť ako podklad na projektovú dokumentáciu, ktorej zadanie sa už pripravuje. Informovali o tom na piatkovej tlačovej konferencii zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, MH Manažmentu a vedenia Kúpeľov Sliač.

Ako uviedol riaditeľ kúpeľov Martin Beňuch, do súťaže, ktorá bola vyhlásená v januári 2022, sa zapojilo celkom 11 projektov. "Do druhého kola postúpilo šesť, z ktorých vzišiel aj víťazný návrh," povedal. Porota sa podľa neho jednoznačne priklonila k tomuto návrhu, dvom ďalším udelila tretie miesta. Víťaz získal odmenu vo výške 25.000 eur.

Kúpele sa podľa riaditeľa už dnes pripravujú na rekonštrukciu objektov a parkov. "Ide o podklady v podobe architektonicko-historických a reštaurátorských výskumov kúpeľných objektov alebo dendrologických prieskumov kúpeľného parku, pretože viaceré objekty sú národnými kultúrnymi pamiatkami," priblížil. Tieto podklady na projektovú dokumentáciu a pre architektov sú už hotové a predložené na ministerstve kultúry a príslušných schvaľovacích orgánoch.

Podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) sa budú kúpele rekonštruovať postupne. "Nie je preto dnes možné aj vzhľadom na infláciu a situáciu na trhu so stavebnými materiáli povedať cenu za obnovu. Ale vždy, keď bude mať MH Manažment voľné financie, pôjdu do kúpeľov," povedal. Spomenul aj aktuálny prípad predaja objektu bývalej polikliniky na Tehelnej ulici v Bratislave, kde je znalecká cena 14,77 milióna eur. "To, čo utŕžime za tento predaj, investujeme v Sliači," pripomenul. Vyjadril zároveň presvedčenie, že podobu, akú priniesol víťaz architektonickej súťaže, budú mať kúpele o desať rokov.

Fyzicky by sa mohli začať rekonštruovať už na budúci rok. Práce by mali prebiehať za plnej prevádzky. Podľa Beňucha sa rekonštrukcia začne postupne obnovou liečebných domov Slovensko a Bratislava, neskôr Detva, Amália a liečebného domu Poľana.

Ako ďalej uviedol, kúpele aktuálne disponujú 350 lôžkami v kúpeľnom dome Palace. Po obnove by sa mala kapacita zvýšiť na 1100 až 1200 lôžok.

Kúpele Sliač boli pôvodne zamerané na liečbu srdcovo-cievnych ochorení. Dnes sa tam liečia aj ochorenia pohybového aparátu, ženské ochorenia, prekonané onkologické ochorenia.

Kúpele ako jediné na Slovensku vlastní štátna spoločnosť Kúpele Sliač. Jej akcionármi sú rovnako štátne MH Manažment a Všeobecná zdravotná poisťovňa.