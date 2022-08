Skúšobné primiešavanie vodíka do zemného plynu pokračuje bez problémov

dnes 12:01 -

Projekt testovania primiešavania desiatich percent vodíka do zemného plynu v obci Blatná na Ostrove (H2pilot) úspešne pokračuje. Spoločnosť SPP - distribúcia po viac ako mesiaci skúšok na sociálnej sieti skonštatovala, že primiešanie testovaného množstva vodíka do distribuovaného plynu nemá negatívny vplyv na bezpečnosť, spoľahlivosť a štandardnú prevádzku plynárenských zariadení a bežných odberných plynových zariadení a spotrebičov.

"Od spustenia projektu v obci neboli zo strany odberateľov zaznamenané žiadne relevantné hlásenia ani sťažnosti," uviedla spoločnosť. Problémy podľa SPP - Distribúcia nemali ani najstaršie, a tým aj najrizikovejšie atmosférické kotle a sporáky. Pozitívne dopadla aj kontrola tesnosti potrubných rozvodov či kontrola homogenity zmesi vodíka a zemného plynu.

Práve o otázkach okolo homogenity zmesi a tesnosti súčasných systémov diskutovali odborníci najčastejšie. Molekuly vodíka sú totiž výrazne menšie a ako pri zemnom plyne, a preto by okrem vyšších nárokov na tesnosť mohli mať tendenciu sa zo zmesi oddeľovať.

Pilotné testovanie zmesi vodíka a zemného plynu v Blatnej na Ostrove spustila SPP - Distribúcia v júni a malo by trvať do septembra. Plynári sa tak chcú pripraviť na postupné zvyšovanie využívania vodíka v ekonomike. Do roka 2025 firma plánuje pripraviť na primiešavanie vodíka celú svoju infraštruktúru.