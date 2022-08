Do Česka stále neprúdi ropa z Družby, dodávky by mali obnoviť najneskôr v sobotu

dnes 17:01 -

Dodávky ropy do Česka z južnej vetvy ropovodu Družba by mohli byť obnovené v piatok alebo najneskôr v sobotu. V Českej televízii to vo štvrtok uviedol Jaroslav Pantůček, predseda predstavenstva spoločnosti Mero, ktorá vlastní a prevádzkuje ropovody Družba a IKL na českom území, informuje TASR.

Ropa do Česka cez ropovod Družba zatiaľ netečie preto, lebo česká strana ešte nezaplatila tranzitné poplatky, povedal vo vysielaní Pantůček. Podľa neho je potrebné získať povolenie od štátu, aby tranzitné poplatky vyňal zo sankcií EÚ a umožnil tým zaplatiť.

Povolenie vydáva Finančný analytický úrad (FAÚ). Ten podľa hovorkyne ministerstva financií Michaely Lagronovej už urobil všetky kroky nutné na to, aby do Česka mohla ropa opäť prúdiť.

"Česká republika je na tom podstatne lepšie než Slovensko a Maďarsko. Máme ďaleko väčšie zásoby ropy, takže nie sme bezprostredne ohrození," vysvetlil Pantůček. Dodal, že Česko má plnohodnotný variant zásobovania ropou cez Transalpinský ropovod (TAL) z talianskeho Terstu.

"Ak by sa čokoľvek stalo, máme zásoby ešte minimálne na 12 dní v prevádzkových zásobách pre rafinérie a na ďalších 90 dní je v štátnych hmotných rezervách," dodal Pantůček s tým, že podľa neho nie je dôvod na obavy.

Ukrajina dodávky ropy zastavila 4. augusta, pretože nedostala od Ruska peniaze za augustový tranzit. Rusko peniaze síce odoslalo, ale vrátili sa mu ešte v júli z dôvodu protiruských sankcií naspäť. Tranzitný poplatok potom zaplatilo Slovensko a Maďarsko, na dodávky ropy do Česka sa však nevzťahoval.