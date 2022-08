Scholz sľúbil ďalšie opatrenia na pomoc domácnostiam s infláciou

Zdroj: TASR/AFP

"Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme pomohli občanom prekonať tieto ťažké časy, najmä tým, ktorí majú veľmi málo," povedal Scholz na tlačovej konferencii v Berlíne.



Vláda začiatkom tohto roka predstavila balík v hodnote 30 miliárd eur, aby pomohla nemeckým spotrebiteľom zvládnuť vysokú infláciu v dôsledku obmedzených dodávok ruského plynu pre vojnu na Ukrajine. Doterajšie opatrenia zahŕňajú zníženia dane z palív a lacné lístky na verejnú dopravu na mesiace jún, júl a august. Tento týždeň minister financií Christian Lindner oznámil nové kroky, a to daňové úľavy pre zamestnancov v hodnote 10 miliárd eur od budúceho roka.



Kancelár Scholz upozornil, že nasledujúce mesiace budú pre najväčšiu európsku ekonomiku náročné. Vláda preto plánuje ďalšie opatrenia, aby zabezpečila, že "nikto nebude konfrontovaný s neriešiteľnými problémami".



Scholz nezverejnil žiadne podrobnosti o opatreniach ani o tom, kedy sa budú uplatňovať, ale poznamenal, že vláda musí pripraviť balík, ktorý bude zahŕňať všetky skupiny obyvateľstva.



Inflácia v Nemecku dosiahla v júli 7,5 %, čo bolo o niečo menej ako 7,6 % v júni, ale stále je to jedna z najvyšších inflácií od zjednotenia krajiny, a to najmä v dôsledku zdražovania energií po invázii Ruska na Ukrajinu. A očakáva sa, že ceny energií budú ešte rásť, keďže sa blíži zimná vykurovacia sezóna.



Energetická kríza nepoškodzuje len kúpnu silu spotrebiteľov, ale aj nemecký priemysel, ktorý sa spolieha na lacné dodávky energie. Navyše, takmer polovica nemeckých domácností využíva na vykurovanie plyn. Krajine tak hrozí, že plyn bude možno na prídel, ak si nezabezpečí dostatočné zásoby. Vláda si kladie za cieľ, aby boli zásobníky do novembra plné na 95 %. Na ilustráciu, v utorok (9. 8.) boli naplnené na 73,7 %.



Scholzova vláda čelí tiež čoraz väčším rizikám spojeným s nemeckými zásobovacími sieťami pre rýchlo klesajúcu hladinu rieky Rýn, kľúčovej dopravnej tepny.



Scholz však neočakáva eskaláciu sociálneho napätia v Nemecku pre zložitú ekonomickú situáciu. A chce tiež dodržať plány na obnovenie tzv. dlhovej brzdy v roku 2023 po tom, čo bola na tri roky pozastavená pre pandémiu nového koronavírusu.



Nemecká dlhová brzda je pravidlo zakotvené v ústave, ktoré obmedzuje verejný deficit krajiny na 0,35 % hrubého domáceho produktu (HDP). Podľa kancelára súčasné plány pôžičiek jeho vlády sú dostatočné na zaplatenie balíka pomoci.



Minister financií Lindner už minulý mesiac zopakoval, že Nemecko obnoví dlhovú brzdu v roku 2023, čo bola kľúčová požiadavka jeho strany pri minuloročných koaličných rokovaniach so Zelenými a Scholzovou SPD. Ale vzhľadom na prehlbujúce sa ekonomické problémy Nemecka niektorí členovia Zelených a SPD žiadali, aby bolo toto pravidlo pozastavené na dlhšie obdobie.