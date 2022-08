IEA zvýšila prognózu rastu spotreby ropy v tomto roku

dnes 12:16 -

Vysoké letné teploty a prudký nárast cien plynu spôsobili, že sa zvýšilo využívanie ropy na produkciu elektriny, uviedla Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) vo svojej mesačnej správe. To síce podporilo dopyt, čo však maskuje slabosť ekonomík, ktorých rast sa spomaľuje.

IEA tiež zvýšila svoju prognózu rastu spotreby ropy v tomto roku a očakáva, že ťažba v Rusku do začiatku budúceho roka klesne takmer o 20 %, keď vstúpi do platnosti embargo Európskej únie (EÚ) na ruskú ropu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg a CNBC.

"Ceny zemného plynu a elektriny vyskočili na nové rekordy, čo v niektorých krajinách stimulovalo prechod z plynu na ropu," uviedla IEA. "Tento mimoriadny nárast koncentrovaný predovšetkým na Blízky východ a Európu maskuje relatívnu slabosť v ostatných sektoroch."

Ako príklad uviedla zníženie dopytu po motorových palivách v rozvinutých štátoch a spomaľovanie rastu spojené s negatívnym sentimentom, čo "signalizuje výraznú kontrakciu v v druhom polroku 2022".

IEA zvýšila prognózu rastu dopytu po rope v tomto roku o 380.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov) na 2,1 milióna barelov denne. Zároveň sa produkcia dostala nad postdpandmické maximum 100,5 milióna barelov denne.

Agentúra počíta s tým, že produkcia ropy v Rusku do začiatku budúceho roka klesne o 20 %. Postupné mesačné znižovanie sa začne už tento mesiac, keďže Rusko obmedzuje rafináciu, a zrýchli sa, keď vstúpi do platnosti embargo EÚ. IEA predpokladá, že do začiatku roka sa produkcia v Rusku zníži takmer o 2 milióny barelov denne.

EÚ by mala zastaviť väčšinu importu ruskej ropy od 5. decembra. Cieľom je znížiť príjmy Moskvy, ktorými financuje útočnú vojnu na Ukrajine. Potom od 5. februára začne v rámci EÚ platiť zákaz na dovoz ruských ropných produktov.

Ťažba ropy v Rusku počas uplynulých troch mesiacov vzrástla a v júli dosiahla takmer 10,8 milióna barelov denne. Dôvodom bolo vyššie spracovania v Rusku a robustný export presmerovaný do Ázie.