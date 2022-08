Agora Solar vo Vranove nad Topľou plánuje do konca roka vyprodukovať prvé panely

dnes 16:31 -

Prvé fotovoltaické panely plánuje spoločnosť Agora Solar v priemyselnom parku vo Vranove nad Topľou vyrobiť do konca tohto roka. Prácu tu do spustenia plnej prevádzky, ktorá má byť v roku 2024, nájde približne 50 ľudí. Prijímať ich začnú v októbri. Aktuálne firma realizuje dostavbu skladovacích priestorov, parkoviska a manipulačných plôch pri hale, ktorú si prenajala od mesta. V prvej etape firma investuje približne 3,5 milióna eur, z toho milión eur do výstavby haly a zvyšok do technológie.

"Budeme vyrábať panely všetkých druhov, ale momentálne sa sústreďujeme na vývoj a zaradenie do výroby panelov, na ktoré je v Európe požiadavka. Sú to panely so 40-percentnou transparentnosťou na použitie v agrovoltaike, ktoré umožňujú, aby poľnohospodárska pôda bola ďalej využívaná na svoj účel a zároveň vyrábala energiu," uviedol počas stredajšieho kontrolného dňa predseda predstavenstva Agora Solar Marek Šeba.

Akcionármi firmy sú nemecká spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu s fotovoltaikou, a potom česká stavebná spoločnosť. "Firma má za sebou výstavbu takýchto, respektíve podobných závodov v Maroku a v Dubaji," doplnil Šeba.

"Priemyselný park Ferovo bol kolaudovaný v roku 2009 a stále nie sme spokojní s tým, že nie je využívaný tak, ako bolo plánované. Bolo plánovaných 500 pracovných miest. Nedarilo sa nám celé roky získať reálnych investorov. Trocha sme si pomohli tým, že sme získali od vlády 500.000 eur. Doložili sme ďalších 190.000 eur a postavili sme našu mestskú halu. Na základe zmluvy o nájme so spoločnosťou Agora Solar, sme im ju dali do prenájmu a zároveň pozemok s výmerou viac ako 3000 štvorcových metrov," povedal primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan s tým, že firma aktuálne na pozemku buduje ďalšie priestory.

"Následne osadí technológiu a zamestná v priebehu dvoch rokov 50 zamestnancov. Z pohľadu mesta je dobré, že ide o výrobu, ktorá nebude mať žiadny vplyv na životné prostredie, pretože je to veľmi citlivá otázka," vysvetlil Ragan.

Halu mesto prenajalo spomenutej firme za približne 30 eur za štvorcový meter a susedný pozemok za 15 centov za štvorcový meter. "V parku je k dispozícii ešte viac ako sedem hektárov plochy. Máme dohodnutú spoluprácu s firmou, ktorá nám pomáha získavať investorov. Je to veľmi zložitý proces - pandémia, vojna na Ukrajine, je veľa negatívnych vecí, ktoré ovplyvňujú tieto investície a je ťažko do takého malého mesta, ako je Vranov nad Topľou, z pohľadu zamestnanosti získať veľkého zamestnávateľa. Momentálne prebiehajú nejaké rokovania, ale žiaden veľký zamestnávateľ pre náš park nie je na obzore," dodal Ragan.