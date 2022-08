Automobily sa na most v Hlohovci vrátia 30. novembra

dnes 12:31 -

Cestný most cez rieku Váh v Hlohovci, ktorý aktuálne prechádza komplexnou rekonštrukciou, bude prejazdný od 30. novembra 2022. Do tohto termínu budú hotové aj nové chodníky a cyklochodníky po obidvoch stranách mosta. Informoval o tom Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), ktorý je investorom rekonštrukcie.

"Po otvorení priechodu pre peších sme sa so zhotoviteľom dohodli, že most bude pre autá sprejazdnený najneskôr ku koncu novembra. Práce na obnove napriek počiatočným komplikáciám plynulo napredujú. Už čoskoro sa začne s rozširovaním mosta. Vo výsledku bude most po 40 rokoch opravený a bezpečný pre všetkých, či už pôjdu autom, bicyklom alebo pešo," uviedol Viskupič.

Počas júla bolo z mosta demontované zábradlie, odvodňovače a plynové potrubie na ľavej strane spodnej stavby. Následne odstránili vrstvy pôvodnej vozovky, naposledy renovovanej v roku 2006, ako aj časť spádového betónu. Zhotoviteľ pokročil s prácami na zosilnení mostného kĺbu, na ktorom prebehlo armovanie. Nový predpínací systém bude zabezpečený deviátormi a lanami. Povrch spodnej konštrukcie mosta je priebežne upravovaný otryskávaním pieskom.

Po sprejazdnení mostného telesa budú ďalej prebiehať dokončovacie práce. "Neobmedzia však dopravu, keďže sa budú týkať predovšetkým spodnej strany mosta. Konečný termín ich dokončenia je v auguste budúceho roka," doplnil Viskupič.

Všetky informácie ku komplexnej rekonštrukcii mosta spolu s mimoriadnym vlakovým grafikonom na trase Leopoldov – Hlohovec, upravenými cestovnými poriadkami prímestských autobusových liniek v okolí Hlohovca a fotodokumentáciou k postupu prác sú dostupné na webovej stránke www.hlohoveckymost.sk.

Na projekt komplexnej rekonštrukcie mosta na ceste II/513 ponad rieku Váh v Hlohovci získal TTSK nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v hodnote takmer 5,3 milióna eur. Stavebné práce sa začali vo februári 2022. Počas dodatočnej obhliadky na konci marca po odkrytí pilierov mosta boli zistené závažné poruchy v podobe trhlín na pilieroch a musel byť úplne uzavretý.