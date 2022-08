Znižovanie úrokov z hypoték je podľa odborníkov skôr výnimkou

dnes 8:16 -

Odborníci považujú zníženie úrokov z hypotekárnych úverov jedného zo slovenských poskytovateľov v súčasnosti skôr za dočasnú výnimku a neočakávajú takýto krok u ďalšej banky. Vyjadril sa tak pre TASR výkonný riaditeľ portálu Finančný kompas Matej Dobiš a riaditeľka pre úvery v spoločnosti FinGO.sk Eva Šablová.

UniCredit Bank znížila od začiatku augusta viaceré úrokové sadzby pri úveroch na bývanie. S podielom 5,3 % poskytnutých hypotekárnych úverov sa podľa Finančného kompasu radí na šieste miesto na slovenskom hypotekárnom trhu.

Podľa odborníka môže byť zníženie úrokov dočasné. "Filozofia a dynamika navyšovania sadzieb tejto banky bola v posledných mesiacoch nastavená na desiaty deň v mesiaci. Uvidíme, či v auguste toto "pravidlo" vynechajú, respektíve je otázne, ako dlho bude platiť akcia spomínaných znížených úrokov," uviedol Dobiš.

"Vnímam tento krok ako zatraktívnenie ponuky hypotekárnych úverov, najmä pre finančných sprostredkovateľov. Tí pre banku predstavujú veľkú časť podaných žiadostí," dodal.

Šablová doplnila, že poskytovateľ mal podľa nej predtým nadpriemerne vysoké úroky. "Úrokové sadzby pri vybraných fixáciách mala banka nastavené v podstate nad trhovým priemerom, preto na úpravu úroku bol priestor. K podobnému rozhodnutiu môžu dospieť aj iné banky, avšak očakávania sú skôr opačné," priblížila odborníčka.

"Osobne očakávam v prípade niektorých bánk podobný krok, je to však veľmi relatívne, keďže Európska centrálna banka (ECB) môže navýšiť úrokové sadzby v septembri podobne, ako urobila naposledy, teda dvojnásobne oproti avizovanej výške," vysvetlil Dobiš.

Tohtoročná hypotekárna jeseň bude podľa Šablovej iná ako po minulé roky. "Skôr ako akcií a kampaní sa pravdepodobne dočkáme ďalšieho pozvoľného rastu úrokov naprieč bankovým trhom. Prípadné dočasné úpravy úrokových sadzieb smerom dole budú skôr ojedinelé a budú súvisieť s obchodnou politikou danej banky," predpokladá odborníčka.

Ďalší vývoj bude závisieť od toho, ako sa budú vyvíjať medzibankové trhy a inflácia. "Smerujeme však k tomu, že do konca roka už úroky začínajúce číslicou dva v ponuke bánk budeme hľadať ťažšie. Takmer s istotou to možno tvrdiť o päť- a viacročných fixáciách, ktoré už tento rok aj pri tých najlepších ratingoch klientov a so všetkými zľavami ponúkanými bankami presiahnu 3 % ročne. Mierny rast úrokov očakávame aj v budúcom roku, kedy by sa úroky mohli dostať až k 4 %," uzatvorila Šablová.