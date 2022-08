Bilancia zahraničného obchodu zostane deficitná aj na budúci rok

dnes 15:01 -

Po májovom prebytku skĺzla v júni bilancia zahraničného obchodu opäť do deficitu, a to vo výške 78 miliónov eur. Bilancia by sa mala začať zlepšovať po vyriešení situácie s dodávkami komponentov pre automobilový priemysel, ale i tak ju budú ťahať do mínusu vysoké ceny energetických surovín. Bilancia preto pravdepodobne zostane deficitná počas tohto i väčšiny budúceho roka, očakáva analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.

"Viac ako samotná bilancia zahraničného obchodu však sklamal jeho obrat – po májovom zobudení sa opäť pomerne významne znížili vývozy i dovozy. To by mohlo poukazovať na začínajúcu slabosť slovenského priemyslu," uviedol Koršňák. Júnový pokles vývozov bol pritom plošný. Prispel k nemu kľúčový automobilový priemysel, ktorý sa stále vyrovnáva s nedostatkom čipov, ale aj väčšina ostatných odvetví priemyslu.

Dovozy v medziročnom porovnaní naďalej nafukujú rekordne vysoké ceny, najmä energetických surovín. V júni však opäť dovozy palív a mazív medzimesačne ľahko klesali, a to aj napriek zvýšeným dovozom plynu. Dočasný pokles cien pritom tento pokles podľa analytika vysvetľuje len čiastočne. Hlavným dôvodom nižších dovozov palív a mazív v posledných mesiacoch tak najskôr boli údržby výrobných zariadení v jedinej domácej rafinérii.

Bilancia zahraničného obchodu by sa mohla začať stabilnejšie zlepšovať až po významnejšom odznení úzkych hrdiel. "Predpokladáme, že úzke hrdlá súvisiace s výpadkom komponentov z Ukrajiny už automobilky z veľkej časti vyriešili, v druhej polovici roka by sa mohli čiastočne uvoľniť aj úzke hrdlá v dodávkach čipov. Návratu k prebytkom však budú stále brániť vysoké ceny energetických surovín, ktoré budú zdvíhať nominálne dovozy," dodal Koršňák.