ECB investovala 17 miliárd eur do dlhopisov Talianska, Španielska a Grécka

Európska centrálna banka (ECB) investovala v období od začiatku júna do konca júla 17 miliárd eur na talianskych, španielskych a gréckych dlhových trhoch. Zároveň umožnila jej portfóliu nemeckého, holandského a francúzskeho dlhu klesnúť o niečo viac. Uviedli to v pondelok noviny Financial Times na základe údajov ECB.

ECB v marci ukončila svoj program nákupu dlhopisov eurozóny z obdobia pandémie ochorenia COVID-19 a teraz sa sústreďuje na reinvestície splatných dlhopisov do slabších členov bloku.

Tento krok podľa novín poukazuje na to, ako sa ECB snaží obmedziť náklady na pôžičky v prípade krajín, ako je Taliansko a zabrániť prudkému nárastu výnosov z ich dlhu potom, ako ukončila svoj program podpory pre región.

Po nedávnom zvýšení úrokových sadzieb ECB, prvom po vyše 10 rokoch, sa predstavitelia banky obávajú, že prísnejšia menová politika prehĺbi priepasť medzi najsilnejšími a najslabšími ekonomikami regiónu, informovali noviny.

Ak by sa napríklad výnos z 10-ročného talianskeho dlhopisu na sekundárnych trhoch ustálil na úrovni okolo 4 %, náklady Ríma na obsluhu dlhu by sa dostali na trajektóriu, ktorá by prekonala maximum za niekoľko dekád. Tento krok by pravdepodobne zvýšil obavy z platobnej neschopnosti Talianska, uviedla minulý týždeň agentúra Bloomberg Economics.