Odstrihnutie sa od autoritárskych štátov by poškodilo nemeckú ekonomiku

dnes 14:46 -

Odstrihnutie sa Nemecka od Číny a iných autoritárskych štátov by z ekonomického hľadiska znamenalo veľké straty na prosperite. Uviedol to v pondelok renomovaný nemecký inštitút Ifo. TASR o tom informuje na základe správy DPA.

Ifo vo svojom najnovšom dokumente uviedol, že by to pre nemecký priemysel znamenalo na jednej strane stratu predajných trhov a na strane druhej zdraženie primárnych produktov a surovín.

Podľa výpočtov inštitútu so sídlom v Mníchove vyššie dovozné clá a ďalšie obchodné bariéry by spôsobili pokles hrubého domáceho produktu (HDP) Nemecka o 0,81 %, pričom je to len "spodná hranica" očakávaných strát. Štúdia odhalila tiež, že len pomerne malé sektory nemeckej ekonomiky, ako napríklad textilný priemysel, by mali prospech z takejto zmeny.

Nová štúdia potvrdila predchádzajúce výskumy Ifo, podľa ktorých premiestnenie niektorých častí priemyselnej výroby späť do Nemecka alebo do susedných krajín by znamenalo obrovské straty na prosperite. V prípade komplexného presťahovania výroby späť do Nemecka by mohol HDP klesnúť takmer o 10 %.

"Deglobalizácia by mohla viesť nielen k zvýšeniu nezamestnanosti a menšiemu rastu, ale v konečnom dôsledku aj ohroziť politickú stabilitu v krajine," upozorňujú autori.

Inštitút Ifo zároveň odporúča znížiť jednostranné závislosti a diverzifikovať dodávateľské reťazce.