Počet konkurzov sa v júli medziročne mierne znížil, skrachovalo spolu 21 firiem

dnes 9:46 -

V júli bolo na Slovensku vyhlásených 19 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských a nepodnikateľských subjektov a boli povolené dve reštrukturalizácie. V medziročnom porovnaní s júlom 2021 sa počet konkurzov znížil o 17,39 % (z 23 na 19). Dvojnásobne (z jednej na dve) sa medziročne zvýšil počet reštrukturalizácií. Vyplýva to z analýzy správcu úverových registrov, spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK).

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov mierne vzrástol, z 18 na 19, a počet reštrukturalizácií klesol z troch na dve. "V júli bol vyhlásený konkurz na dodávateľa elektriny LE Trading, ktorý ukončil dodávku elektriny svojim zákazníkom k 11. októbru 2021. Vysoká strata za rok 2021 dostala spoločnosť do predlženia napriek tomu, že patrila do skupiny firiem s veľkým intervalom obratu, od 150 do 300 miliónov eur. Do konkurzu ju poslal veriteľ Východoslovenská energetika, pričom nebola dlžníkom ani finančnej správy, ani Sociálnej poisťovne," uviedla Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

Najväčším zamestnávateľom s intervalom 500 až 999 zamestnancov je spoločnosť Dedoles, ktorá podľa Markovej dlží Sociálnej poisťovni takmer 448.000 eur a súd jej povolil reštrukturalizáciu. "Reštrukturalizácia bola povolená aj mediálne známemu prenajímateľovi a prevádzkovateľovi vlastných alebo prenajatých nehnuteľností Arca Investments," dodala Marková.

V minulom mesiaci bolo zároveň zastavených deväť konkurzných konaní pre nedostatok majetku a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 19 konkurzov. Zároveň sa začalo 41 nových konkurzných konaní.

Počas posledných 12 mesiacov bolo vyhlásených 270 konkurzov, čo je približne o štvrtinu viac než v predchádzajúcom období (215 konkurzov). Od augusta 2021 do júla 2022 bolo povolených aj 27 reštrukturalizácií, čo je v porovnaní s 24 reštrukturalizáciami v predchádzajúcom obdobím nárast o 12,5 %.

Od začiatku tohto roka do konca júla 2022 bolo vyhlásených 147 konkurzov, rovnako ako v prvých siedmich mesiacoch minulého roka. V tomto roku bolo zatiaľ povolených 21 reštrukturalizácii, čo je o tri viac než v období január – júl 2021.