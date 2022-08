Získal eurofondy na výstavbu ďalšieho úseku Vážskej cyklomagistrály

dnes 11:46 -

Nenávratný finančný príspevok na výstavbu 5,4-kilometra dlhého úseku Vážskej cyklomagistrály zo Šúroviec po most v Siladiciach vo výške 1,2 milióna eur získal z Integrovaného regionálneho operačného programu Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Začiatok realizácie výstavby sa predpokladá po ukončení verejného obstarávania na jar budúceho roka a práce by podľa predsedu TTSK Jozefa Viskupiča nemali presiahnuť päť mesiacov.

"Uspeli sme so žiadosťou o eurofondy na výstavbu ďalšieho úseku cyklomagistrály. Doposiaľ sme získali dva milióny eur na výstavbu troch úsekov tejto nadregionálnej trasy v celkovej dĺžke 11 kilometrov. Týmto aktuálnym úsekom po most v Siladiciach plynulo nadviažeme na 1,7-kilometrovú trasu zo Serede do Šúroviec, ktorú plánujeme zrealizovať ešte tento rok," avizoval Viskupič s tým, že sa pripravujú žiadosti o eurofondy na úseky spájajúce Šúrovce, Horné Zelenice a Hlohovec v celkovej dĺžke takmer osem kilometrov.

Okrem asfaltového povrchu a príslušného dopravného značenia na tomto úseku pribudnú aj prvky doplnkovej cyklistickej infraštruktúry. Pôjde o cyklistické odpočívadlo, ktoré bude vybavené hromozvodom, drevenými cyklistickými stojanmi, lavičkami a informačnou tabuľou. Na cyklotrase sa bude nachádzať aj počítadlo cyklistov. TTSK sa na projekte bude podieľať päťpercentným spolufinancovaním.

Vážska cyklomagistrála je jednou z tepien celoslovenského významu, spája Žilinský, Trenčiansky, Trnavský a Nitriansky kraj. Koncom mája odovzdal TTSK do užívania 3,6-kilometrový úsek medzi hranicou Trenčianskeho a Trnavského kraja a Železným mostom v Piešťanoch.