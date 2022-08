Partizánske zabezpečí rekonštrukciu cesty na ulici Kpt. Nálepku

dnes 10:46 -

Samospráva Partizánskeho zabezpečí rekonštrukciu komunikácie na ulici Kpt. Nálepku v mestskej časti Centrum - Baťovany i s podložím. Problémy zistil dodávateľ prác v rámci pôvodne plánovanej opravy povrchu cesty. Náklady na rekonštrukciu odhadla radnica na viac ako 71.000 eur, investíciu odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň.

Komunikáciu na ulici Kpt. Nálepku zaradila samospráva do veľkoplošných opráv povrchov ciest na území mesta. "Po odfrézovaní vrchnej vrstvy asfaltu stavebníci zistili, že podložie je značne poškodené, rozlámané na mnohých miestach a zhotoviteľ odporučil riešiť stav podložia," ozrejmil primátor Jozef Božik.

Samospráva už zabezpečila verejnú súťaž na dodávateľa prác rekonštrukcie, obstarávanie plánuje ukončiť v najbližšom období, priblížila prednostka Mestského úradu v Partizánskom Dáša Jakubíková.

Náklady na rekonštrukciu odhadlo mesto na 71.096,57 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH), investíciu bude financovať z dvoch zdrojov. Z bežných výdavkov na opravy ciest presunie 3500 eur a z rezervného fondu 81.900 eur.

Termín realizácie stanovila radnica do dvoch mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo, reálny čas samotných prác na približne dva až tri týždne. "Budeme robiť všetko pre to, aby to bolo urobené ešte počas tohto leta, teda do konca septembra," podotkol Božik.

Centrum - Baťovany je podľa neho najstaršou mestskou časťou a sú tam cesty v najhoršom stave, a to aj pre veľkú frekvenciu vozidiel. "Po rekonštrukcii ulice Kpt. Nálepku tam bude zákaz jazdenia vozidlami s hmotnosťou nad 3,5 tony, a to vrátane klasických vozidiel technických služieb, ktoré tam budú chodiť s multikárou. Pevne verím, že občania prijmú túto alternatívu, keďže cesta im tak bude môcť vydržať v dobrom technickom stave niekoľko desaťročí," dodal.