MH vyhlásilo výzvu na modernizáciu bioplynových staníc

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vyhlásilo výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR v oblasti zelenej ekonomiky. Podpora sa zameriava sa modernizáciu existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu alebo transformáciu bioplynových staníc na biometánové. Z prostriedkov EÚ je na výzvu vyčlenených 20 miliónov eur a maximálna výška príspevku je v závislosti od typu projektu od jedného milióna do 1,5 milióna eur, informovalo v stredu MH.

Záujemcovia o tento typ podpory môžu svoje projekty realizovať v rámci celej SR, pričom projekty na území Bratislavského kraja získajú dotáciu vo výške 45 % z celkových oprávnených výdavkov. V ostatných krajoch majú nárok na podporu vo výške 60 % z celkových oprávnených výdavkov.

"Podporené môžu byť bioplynové stanice, ktoré vyrobili elektrinu za rok 2021 zodpovedajúcu aspoň 2000 hodinám výroby elektriny alebo od začiatku roka 2022 do 30. júna 2022 vyrobili elektrinu zodpovedajúcu aspoň 1000 hodinám výroby elektriny," spresnil rezort hospodárstva.

Cieľom výzvy je zabezpečiť produkciu elektriny z obnoviteľných zdrojov. Zároveň sa vyšším využívaním biometánu ako náhradou za zemný plyn podporí zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR z domácich zdrojov. O nenávratnú finančnú pomoc môžu žiadať subjekty vlastniace bioplynovú stanicu na výrobu elektriny, ktorá je zároveň súčasťou realizácie projektu.

Podporené budú dva typy projektov, a to projekty so zámerom modernizovať existujúce bioplynové stanice na výrobu elektriny a tiež projekty, ktorých cieľom je už existujúce bioplynové stanice na výrobu elektriny transformovať na zariadenia vyrábajúce biometán. Žiadosti je možné podávať do 31. októbra. Projekty budú posudzované na základe kritéria nákladovej efektívnosti.