ÚMS víta možnosť dofinancovať projekty, chce však ubezpečenie o dostatku zdrojov

Únia miest Slovenska (ÚMS) víta možnosť požiadať o dofinancovanie eurofondových projektov v súvislosti so zdražovaním stavebných materiálov. Od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR by však chcela ubezpečenie o dostatku zdrojov či rýchlom schvaľovaní žiadostí.

ÚMS by privítala od rezortu uistenie, že na avizované dofinancovanie ohrozených projektov bude garantovaný dostatočný objem finančných zdrojov, rýchle schvaľovanie zaslaných žiadostí zo strany miest, ako aj vydanie jasných a zrozumiteľných pokynov, podľa ktorých sa samosprávy môžu o dofinancovanie uchádzať.

Za rovnako dôležité považuje únia aj informácie od ostatných riadiacich orgánov štátnej správy, rezortov, či bude pre ne platiť rovnaký spôsob a postup, ako avizovalo MIRRI. "Vzhľadom na niektoré nejasnosti nie je vylúčené, že sa ÚMS obráti na MIRRI s dodatočnými informáciami aj pre jasné metodické pokyny k spôsobu preukázania zvýšenia cien jednotlivých komodít," uvádza sa v stanovisku ÚMS, ktoré TASR poskytla jej hovorkyňa Daniela Piršelová.

Únia zároveň negatívne hodnotí to, že niektoré projekty sa nebudú môcť uchádzať o zvýšenie financovania, ide tzv. spiace projekty. To podľa ÚMS pravdepodobne povedie k tomu, že sa tieto projekty nedokážu zrealizovať.

Samosprávy môžu od stredy podávať žiadosti o dofinancovanie eurofondových projektov v súvislosti s rastom cien stavebných materiálov. Oznámila to v stredu na tlačovej konferencii ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí), podľa ktorej sa tak zachránia stovky projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Celkovo by sa to malo týkať 625 projektov za 585 miliónov eur. Ide o výzvy, ktoré majú najväčší potenciál čerpania, kde boli hodnotiace kolá vyhlásené po 12. marci 2020. Tzv. spiace projekty, ktoré boli zazmluvnené v rokoch 2017 – 2019, podľa generálneho riaditeľa IROP Alberta Németha nemajú potenciál byť dokončené do konca programového obdobia. Ako dodal, spiaci projekt nemá vôbec žiadne čerpanie a realizácia hlavnej stavebnej aktivity je napríklad 50 mesiacov. "Do konca 2023 to nestíhajú," skonštatoval.

Ministerstvo vypracovalo pre žiadateľov aj metodiku a podľa Remišovej ju rado poskytne aj ostatným ministerstvám na ich operačné programy. Svoju metodiku pred časom predstavil i rezort dopravy, tá zohľadňuje najmä potreby ministerstva dopravy a projektov, ktoré podeň spadajú. Pre projekty IROP je možné peniaze žiadať na rast cien stavebných materiálov vo všetkých položkách, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Zdroje na pokrytie nárastu cien stavebných materiálov a surovín sú dvojaké. Ide o dodatočné peniaze, ktoré prišli z rozpočtu EÚ, ale aj o úspory v rámci projektov. Z európskych zdrojov je k dispozícii 87 miliónov eur.