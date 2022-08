SP upozornila na zmenu výšky poistného pre živnostníkov aj ďalšie SZČO

dnes 12:01 -

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si za rok 2021 podali daňové priznanie v riadnej lehote do 31. marca, majú posledné dni na zaplatenie poistného v novej výške. Lehota na jeho úhradu za júl 2022 im uplynie 8. augusta, upozornila v stredu Sociálna poisťovňa (SP).

Podrobné informácie o výške poistného a ďalších údajoch k platbe podnikateľom SP zaslala v uplynulých dňoch na základe údajov z finančnej správy. "V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa odporúča SZČO upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a tiež si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol," uviedla SP. Včasným nastavením správnej platby sa SZČO vyvaruje prípadnému vzniku dlhu voči Sociálnej poisťovni a uloženiu penále za omeškanie.

V júli SP informovala o vzniku, zániku alebo o zmene výšky ich odvodovej povinnosti 173.814 SZČO. Listom, v papierovej forme, im zaslala 147.152 zásielok. Elektronicky do elektronických schránok ďalších 26.662. Viac ako 37.847 oznámení sa týka vzniku a zániku sociálneho poistenia a 135.967 SZČO dostalo informáciu o zmene vo výške poistného. Väčšina SZČO, a to 125.476, bude platiť minimálne poistné. Maximálne poistné bude od júla uhrádzať 111 SZČO.

Povinnosť uhradiť poistné v novej výške za júl 2022 do 8. augusta 2022 sa netýka tých podnikateľov, ktorí si za minulý rok podávajú daňové priznanie v predĺženej lehote. Táto skupina SZČO dostane zo Sociálnej poisťovne informáciu o poistnom do 21. októbra a novo určené poistné prvý raz zaplatia do 8. novembra. Dovtedy platia poistné v rovnakej výške ako doteraz.