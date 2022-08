KDH žiada vládu ukázať pravidlá pre zlacnenú elektrinu na budúci rok

dnes 13:46 -

Ak vláda urýchlene nepredloží pravidlá na dodávku zlacnenej elektriny na rok 2023, domácnostiam hrozí budúci rok zvýšenie cien na viac ako dvojnásobok. Ľudia by sa tak uprostred vážnej krízy mohli ocitnúť v neriešiteľnej situácii. Vyhlásilo to mimoparlamentné KDH, ktoré vládu vyzvalo na bezodkladné vypracovanie pravidiel pre zlacnenú elektrinu. V pondelok (1. 8.) na chýbajúce pravidlá na implementáciu memoranda o porozumení so spoločnosťou Slovenské elektrárne (SE) upozornil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)

"Ministerstvá hospodárstva a financií síce vo februári podpísali s majoritným akcionárom Slovenských elektrární memorandum o zmrazení cien na roky 2023 a 2024, ale doteraz nie jasné, ako sa to má uplatniť v praxi a či bude takejto elektriny dostatok na uspokojenie všetkých," uviedlo KDH. Ekonomický expert hnutia Jozef Hajko pripomenul, že dodávateľom elektriny pre domácnosti ostáva niekoľko týždňov, aby si zabezpečili kontrakty na budúci rok. "Ak ich nebudú mať v zlacnenej verzii od Slovenských elektrární, budú musieť siahnuť po nákupe na trhu, kde sú dnes ceny mimoriadne vysoké," zdôraznil Hajko. Podľa ÚRSO by sa v takom prípade budúci rok ceny pre domácnosti zvýšili o 130 až 160 %.

Dodávatelia elektriny pre domácnosti sa podľa KDH obávajú, že nečinnosť vlády ich môže dotlačiť do existenčného ohrozenia. V takom prípade hrozí podľa KDH, že na Slovensku budú nielen vysoké ceny elektriny, ale dokonca aj to, že ju obyvateľom nebude mať kto dodávať. Slovensko musí byť podľa kresťanských demokratov pripravené na situácie, keď vysoké ceny energií ohrozujú fungovanie domácností. Hnutiu okrem iného chýba aj zákon o energetickej chudobe, podľa ktorého by pomoc najodkázanejším zo strany štátu prišla automaticky. "Je zrejmé, že vyšším cenám sa budúci rok nevyhneme. Dôležité je povedať obyvateľom pravdu, pripraviť ich na to. A zároveň ohlásiť, ktorým skupinám a ako vláda pomôže," uzatvára Hajko.