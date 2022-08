Dobrá aj zlá správa zároveň: Kryptomeny sa čoraz viac presadzujú v regiónoch s minimálnou finančnou gramotnosťou

Zdroj: the conversation

Správa varuje, že rozšírené používanie neregulovaných digitálnych mien predstavuje nebezpečenstvo pre finančný systém kontinentu. Iwa Salami, expertka na právo a reguláciu finančných technológií, skúma budúcnosť digitálnych mien v Afrike.

Kryptomeny si získali uznanie medzi veľkou časťou populácie s nízkymi príjmami, ktorá bola predtým finančne marginalizovaná. Väčšina bánk v Afrike nebola pre tento segment prístupná. Aj keď boli, majiteľov účtov s nízkymi príjmami odrádzali vysoké transakčné náklady.

Ďalším faktorom je ekonomická stagnácia spojená s dlhovými krízami a politickou nestabilitou v afrických ekonomikách od éry nezávislosti. To malo za následok slabé meny spustošené infláciou v krajinách ako Keňa a Nigéria.

Kryptomeny sľubovali, že budú riešiť finančné vylúčenie aj problém slabých domácich mien.

Kryptomena dáva každému s prístupom k mobilnému zariadeniu a internetovému pripojeniu príležitosť zapojiť sa do aktivít podobných tým, ktoré inak zastrešujú finančné inštitúcie a sprostredkovatelia. Napríklad platby, posielanie remitencií a investovanie. Investície sú lákavé najmä pre technicky zdatných. Dáva im možnosť držať aktíva, ktoré nie sú ovplyvnené rastúcou infláciou a znehodnocovaním domácich mien.

Kryptomeny sú tiež rýchlejšie, lacnejšie a jednoduchšie na používanie ako bežné metódy. Je to preto, že technológia uľahčuje transakcie typu peer-to-peer, a nie spoliehanie sa na sprostredkovateľov. Digitálne meny boli počas pandémie a izolácie prístupnejšie ako tradičné banky. To ďalej viedlo k ich používaniu a rastu v celej Afrike.

To, že vlastní kryptomeny čoraz väčší počet ľudí, môže uľahčiť hospodársku činnosť v afrických krajinách. Ľudia bez prístupu k bankám a bankovým službám môžu platiť za tovary a služby pomocou kryptomien. Takéto transakcie sa tiež považujú za bezpečnejší spôsob, pokiaľ niekto nezíska prístup k súkromnému kľúču vašej kryptopeňaženky, nemôže podpisovať transakcie ani pristupovať k vašim finančným prostriedkom.





Systém tiež uľahčuje transparentnosť. Všetky transakcie s kryptomenami prebiehajú na verejne distribuovanej blockchainovej knihe. Existujú nástroje, ktoré umožňujú komukoľvek vyhľadať údaje o transakciách – vrátane toho, kde, kedy a koľko niekto adresy peňaženky poslal.

Ale sú tu aj riziká. Po prvé, kryptomeny sú veľmi zložité. Vyžadujú si trochu technologickej zručnosti či vynaliezavosti. Značná časť dospelej populácie v subsaharskej Afrike (34,7 %) je negramotná a možno fungovaniu kryptomien neporozumie. To do istej miery obracia argument o finančnej inklúzii na obyvateľa.

Po druhé, hoci sa tvrdí, že blockchain je bezpečnejší spôsob transakcií, nevýhodou je, samozrejme, to, že ak stratíte svoj súkromný kľúč, neexistuje spôsob, ako získať späť svoje prostriedky. Toto je hrozba, ktorá neexistuje, ak máte bankový účet.

Po tretie, kryptomeny majú za sebou históriu volatility (ako to v súčasnosti zažíva kryptotrh). To nepriaznivo ovplyvnilo retailových investorov, najmä tých, ktorí nerozumejú tomuto typu triedy aktív.

Ďalšou otázkou, ktorá africké štáty veľmi znepokojuje, je potenciálne ohrozenie menovej suverenity. Ak by sa niekedy kryptomeny používali vo väčšej miere ako domáca fiat mena, národné menové agentúry, ako napríklad centrálne banky, nemusia byť schopné nasmerovať svoje ekonomiky na cestu rastu pomocou menovej politiky. Takáto politika je napokon primárne spravovaná prostredníctvom domácich mien.

Pridruženou hrozbou je oslabenie efektívnej kontroly kapitálu v afrických štátoch. Tie sú potrebné na zabránenie úniku kapitálu z domácich ekonomík. Akékoľvek oslabenie môže mať za následok výraznú volatilitu menových kurzov a rýchle znehodnotenie domácich mien.

Existujú aj hrozby pre finančnú stabilitu. Mohlo by to vyplynúť z významnej expozície, ktorú musia mať finančné inštitúcie, podobne ako banky, voči kryptofirmám, napríklad prostredníctvom pôžičiek. Regulácia v niektorých afrických krajinách, napríklad v Nigérii, to rieši obmedzením transakcií medzi bankami a poskytovateľmi služieb v oblasti kryptoaktív.

Aká je budúcnosť kryptomien v Afrike? Napriek pretrvávajúcemu poklesu na trhu predstavuje kryptomena budúcnosť financií a finančných transakcií. A existujú náznaky, že kryptomeny tu zostanú, čo vidno z ich rastúceho uznávania krajinami. V jednom extréme vlády Salvádoru a Stredoafrickej republiky prijali Bitcoin ako zákonné platidlo, hoci jeho implementácia a vplyv na ich širšiu ekonomiku čelili ostrej kritike.

Iní, ako napríklad Nigéria, uznali potrebu štátnej reprezentácie digitálnych mien vo forme digitálnych mien centrálnej banky. Túto možnosť teraz skúma mnoho ďalších krajín.

Je však dôležité poznamenať, že využívanie digitálnych mien centrálnych bánk bolo v rozvojových krajinách, ktoré ich zaviedli, veľmi slabé. Krajiny tiež pokračujú v skúmaní ekonomického vplyvu digitálnych mien centrálnej banky a či je ich prijatie správnym prístupom.

Ak však majú kryptomeny splniť svoj sľub, či už na africkom kontinente alebo inde, musí existovať globálne koordinovaný a holistický prístup k regulácii, keďže transakcie sú globálne. Hoci sa v tomto smere objavujú určité opatrenia, súčasný roztrieštený prístup k regulácii na celom svete nie je ideálny.