Čo je skutočne dôležité? Tri veci bez ktorých môžeme čakať kolaps systému

Dve myšlienky nám pomôžu pochopiť zvyšok tohto búrlivého desaťročia. Prvou je vzťah jadro-periféria a druhou prehodnotenie toho, čo je skutočne dôležité: systémová adaptabilita, transparentnosť, zodpovednosť, riziko, kapitál a zdroje. Zlyhania odhaľujú, čo je jadro a čo periféria, pretože jadro riadi osud periférie.



V systémovej terminológii počiatočné podmienky určujú parametre možností a účinnosť rôznych volieb. Počiatočné podmienky jadra sú podstatne konštruktívnejšie ako počiatočné podmienky periférie.



Z hľadiska siete kritické spojenia medzi uzlami prebiehajú cez jadro. Reťazce závislostí sú asymetrické, každý uzol vyzerá stabilne a nezávisle, kým sa na ne nezatlačí. Každý je závislý, ale niektorí sú menej závislí ako ostatní. Napríklad obrovské plochy úrodnej pôdy a sladkovodné riečne systémy sú kľúčovými aktívami pre pestovanie a prepravu potravín a zásobovanie sladkou vodou. Dlhé hranice s potenciálnymi nepriateľmi sú geopolitickou zodpovednosťou. Tieto počiatočné podmienky nastavujú parametre, ktoré je ťažké prekonať.



Sú tu aj parametre stanovené kultúrnymi, sociálnymi, ekonomickými a politickými systémami. Tie, ktoré podporujú prispôsobivosť a transparentnosť, sú nenahraditeľné aktíva, tie, ktoré prispôsobivosti a transparentnosti bránia, sú záväzky.



Ďalším bodom modelu jadro-periféria je, že v globálnom systéme je veľa závislostí, ale keď dôjde k tlaku, jadro má prostriedky na to, aby prežilo rozpad globálnych dodávateľských reťazcov, zatiaľ čo periféria nie.



Globálny nedostatok nám pripomína, že skutočne dôležité sú prostriedky na pestovanie a distribúciu potravín, energie a sladkej vody medzi obrovské ľudské populácie. Pestovanie/chov potravín a ich distribúcia v priemyselnom meradle si vyžaduje obrovské energetické vstupy. Dokonca aj do značnej miery sebestačné regióny závisia od hnojív získaných z uhľovodíkových vstupov. Voda je tiež energeticky náročná, pretože si vo všeobecnosti vyžaduje masívne investície do infraštruktúry, ktorá pokryje nielen každodenné potreby ľudstva, ale aj poľnohospodárstva a priemyslu. Civilizácie, ktoré nedokážu svojim obyvateľom poskytnúť dostatok potravy a sladkej vody, skolabujú. Kolaps môže začať politickými nepokojmi, ale čoskoro rozloží celý sociálno-ekonomický systém.







Keď prehodnotíme to, čo je skutočne dôležité, ukáže sa, že značné percento zložitosti bude nielen nepodstatné, ale aj ako obrovská brzda systému, ktorý sa snaží zabezpečiť to podstatné. Odhalia sa systémové slabiny v zložitých, centralizovaných, neprehľadných hierarchiách.



Prečo komplexné systémy kolabujú rýchlejšie

Metódy rozhodovania úspešných sociálnych systémov fungujú ako sieť, v ktorej sú všetci tí, ktorí rozhodujú v určitom sektore, zároveň zainteresovanými stranami v tomto sektore, a rozhodnutia sa vždy prijímajú na základe vyjednaných dohôd. Inými slovami, rigidné hierarchie vojenského štýlu, v ktorých osoby s rozhodovacou právomocou neznášajú následky svojich rozhodnutí, sú obzvlášť náchylné na kolaps. Staroveký čínsky filozof Lao Tzu v Tao Te Ching napísal: „tuhosť vedie k smrti, flexibilita vedie k prežitiu.“ Stručne povedané, nedostatok transparentnosti a zodpovednosti odsudzuje komplexné systémy zhora nadol ku kolapsu. Nassim Taleb z Black Swan nedávno upozornil na kritickú úlohu transparentnosti v systémovej odolnosti. Všimol si, že systém sa zdá byť o to nefunkčnejší, čím je transparentnejší. Inými slovami, keď vidíme všetky tie malicherné hádky, stret súperiacich vlastných záujmov a konflikty vyplývajúce zo zastupovania záujmov, začíname mať pocit, že systém je nefunkčný a odsúdený na zánik.



Ale to je zdravý systém, pretože to, čo je v stávke, je viditeľné pre všetkých, rovnako ako proces všetkých zainteresovaných strán vyjednávajúcich nejakú dohodu o tom, ako postupovať.

Korupcia si vyžaduje nepriehľadnosť, zákulisné obchody, dôverné uzatváranie obchodov, úplatkárstvo atď. Nič z toho nemôže prebiehať v jasnom svetle transparentnosti, keď sú všetky dôležité informácie dostupné všetkým zainteresovaným stranám. Nepriehľadné hierarchické systémy sa zdajú byť pokojné a dobre riadené, pretože konflikty, vlastné záujmy a korupcia sú skryté. Ale neprehľadnosť a rigidná hierarchia sú systémové nedostatky. Tieto systémy nemôžu v čase krízy konkurovať transparentným, decentralizovanejším a adaptabilnejším systémom.



To, čo tvorí jadro prežitia systému, je transparentnosť, zodpovednosť a flexibilita. A k tomu zdroje z reálneho sveta. Toto je rozsahovo nemenné: platí to rovnako pre domácnosti, mestá či krajiny.



Koľkokrát sme už počuli: "Čo sa stalo, rozišli sa? Ale veď to bol taký dokonalý pár." Naozaj. Je oveľa jednoduchšie skryť problémy a dysfunkcie za veselú fasádu potlačovania. Pár, ktorý je otvorený vo svojich ťažkých situáciách má zdravý vzťah. Pár, ktorý skrýva svoj nefunkčný nedostatok komunikácie a neschopnosť nájsť riešenia, ktoré fungujú pre oboch, vytvára nezdravý vzťah. To platí o národoch rovnako ako o pároch. Systémy, ktoré sú transparentné, zodpovedné a prispôsobiteľné, majú neprekonateľné selektívne výhody oproti neprehľadným centralizovaným hierarchiám.







Jedným z dôležitých aspektov transparentnosti je stanovenie hodnoty, ktorá sa odráža v nákladoch/zistení ceny. Ak sú ponuka, dopyt, vstupy, trenice, obchodovanie s dôvernými informáciami a riziko nepriehľadné – skryté, nesprávne prezentované, zmanipulované – potom nie je možné nič správne oceniť. Rozhodnutia prijaté na základe nepresných ocenení nemôžu byť dobrými rozhodnutiami.



Globálne prehodnocovanie systémovej adaptability, transparentnosti, rizika a zdrojov sa zrýchľuje. Tí, ktorí majú základy systémovej adaptability (decentralizované, zodpovedné, antifragilné, transparentné), prežijú a tí, ktorí tieto základné prvky nemajú, skolabujú.



Tí, ktorí majú prostriedky na zásobovanie vlastnou potravou, energiou a vodou (pár nevyhnutných vecí), prežijú, tí, ktorí živoria na dlhých reťazcoch závislosti, ktoré sa prepletajú cez globálnych rivalov, nie. Národ, ktorý zníži svoju spotrebu na dostupnú úroveň, prežije, a tí, ktorí sa pokúšajú žiť nad pomery prostredníctvom financializácie, skolabujú.



Keď je všetkého dostatok, je ľahké zamieňať si podstatné s tým nepodstatným. Hoci to nie je podstatné, ale vnímané to je ako hodnotné. Keď je toho, čo je skutočne podstatné, málo, potom sa to podstatné stáva jasným a podľa toho sa preceňuje. To, čo je nepodstatné, sa tiež primerane preceňuje. Zlata bolo hojne v prvých rokoch rozmachu kalifornskej zlatej horúčky. Čoho bolo málo, boli vajíčka. Koľko zlata vymeníte za pár vajec? Záleží na tom, aký máte hlad.

Autorom Charles Hugh Smith, autor deviatich kníh o ekonomike a spoločnosti. Jeho práce sú publikované na mnohých populárnych finančných weboch.