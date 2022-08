UniCredit Bank od augusta znižuje úrokové sadzby na hypotékach

včera 15:01 -

Pri splnení určitých podmienok je tak úroková sadzba pri trojročnej fixácii vo výške 2,69 %, rovnako ako pri štvorročnej. Pri fixácii na päť rokov to je 2,59 %. Úroková sadzba pri sedemročnej fixácii predstavuje 3,19 %, rovnako je tomu aj pri desaťročnej.



V posledných letných dňoch podľa Ďuďákovej ceny zdrojov čiastočne korigovali prudký nárast z predchádzajúcich mesiacov. Skonštatovala, že banka to hneď premietla aj do cenotvorby. "Banka reaguje na vývoj na finančných trhoch aj keď ceny stúpajú, aj keď klesajú," dodala.



Úrokové sadzby sú podľa jej slov platné od 1. augusta do 9. septembra 2022. Zámerom je pomôcť záujemcom získať hypotéku. "V nasledujúcom období predpokladáme pokračovanie rastovej tendencie úrokových sadzieb," podotkla Ďuďáková.