Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 30. týždni 2022:

Moskva 25. júla (TASR) - Ruský koncern Gazprom opäť obmedzil dodávky plynu cez Nord Stream 1. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. Gazprom uviedol, že od 6.00 h SELČ v stredu (27. 7.) zastaví ďalšiu turbínu plynovodu z dôvodu údržby, čo spôsobí zníženie kapacity na kompresorovej stanici Portovaja na 33 miliónov kubických metrov (m3) denne. Plná kapacita predstavuje viac než 160 miliónov m3.

Washington 26. júla (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) v utorok opäť zhoršil svoje prognózy rastu globálnej ekonomiky. Takisto varoval, že vysoká infláciu a vojna na Ukrajine môžu priviesť svetové hospodárstvo na pokraj recesie. Ďalším negatívnym faktorom sú protipandemické reštrikcie v Číne.

Moskva 26. júla (TASR) - Ruský protimonopolný úrad udelil spoločnosti Google Alphabet pokutu 2 miliardy rubľov (34,2 milióna USD, 33,41 milióna eur) za zneužitie dominantného postavenia na trhu s videohostingom. Ruský Federálny protimonopolný úrad (FAS) to uviedol v utorok vo svojom vyhlásení.

Brusel 26. júla (TASR) - Krajiny Európskej únie dosiahli v utorok dohodu o obmedzení spotreby zemného plynu počas nadchádzajúcej vykurovacej sezóny. Dôvodom je zvyšujúce sa riziko odstavenia dodávok suroviny z Ruska v najkritickejšom období.

Frankfurt nad Mohanom 26. júla (TASR) - Neistota týkajúca sa dodávok plynu mala v utorok výrazný negatívny vplyv spoločnú európsku menu, ktorej kurz padol až na 1,0116 USD/EUR. Neskôr zmazala časť strát a podvečer sa predávala po 1,0138 USD.

Amsterdam 26. júla (TASR) - Cena zemného plynu v Európe pre neistotu týkajúcu sa dodávok v utorok prvýkrát od začiatku marca vzrástla nad 200 eur za megawatthodinu (MWh). Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v auguste sa na burze v Amsterdame v utorok posilnil o 14,7 % a uzavrel na 202,45 eura za MWh. Dočasne sa jeho cena dostala až na 211,70 eura, čo bolo najviac od začiatku marca.

Moskva 27. júla (TASR) - Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom dodáva do Európy v súčasnosti toľko plynu, koľko je možné. Povedal to v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, podľa ktorého technické problémy súvisiace so sankciami západných štátov voči Rusku znemožňujú Gazpromu vyvážať viac plynu.

Washington 27. júla (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) v snahe o skrotenie inflácie pokračuje v sprísňovaní menovej politiky. Menový výbor (FOMC) druhýkrát po sebe zdvihol kľúčovú úrokovú sadzbu o 75 bázických bodov, tá sa dostala do pásma 2,25 % až 2,50 %. Rozhodnutie bolo v súlade s očakávaniami trhu. Kľúčová sadzba sa dostala na najvyššiu úroveň od decembra 2018.

Brusel 28. júla (TASR) - Dôvera v ekonomiku eurozóny zaznamenala tento mesiac výrazný pokles, pričom sa dostala na najnižšiu úroveň za takmer 1,5 roka. Uviedla to Európska komisia, ktorá vo štvrtok zverejnila výsledky svojho prieskumu. TASR o tom informuje na základe správy serveru RTTNews.

Washington 28. júla (TASR) - Ekonomika Spojených štátov v 2. štvrťroku nečakane klesla, čo podporilo obavy z recesie. Hrubý domáci produkt sa za tri mesiace od apríla do konca júna 2022 medziročne znížil o 0,9 % po poklese o 1,6 % v 1. kvartáli, uviedlo americké ministerstvo obchodu vo svojom predbežnom odhade. Ekonómovia počítali s nárastom o 0,4 %.

Luxemburg 29. júla (TASR) - Ekonomika eurozóny zaznamenala v 2. štvrťroku medzikvartálne zrýchlenie tempa rastu. V medziročnom porovnaní sa však rast výrazne spomalil. TASR o tom informuje na základe v piatok zverejnených údajov štatistického úradu Eurostat. Hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny upravený o sezónne vplyvy vzrástol v 2. štvrťroku v porovnaní s 1. kvartálom o 0,7 % po 0,5-percentnom raste v 1. štvrťroku. Čo sa týka širšej Európskej únie, rast v 2. kvartáli pokračoval v rovnakom tempe, čo znamená, že aj v 2. štvrťroku sa ekonomika EÚ zvýšila medzikvartálne o 0,6 %.

Luxemburg 29. júla (TASR) - Miera inflácie v eurozóne pokračuje v zrýchľovaní, pričom tento mesiac dosiahla takmer 9 %, čo predstavuje nový rekord. TASR o tom informuje na základe v piatok zverejnených predbežných údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat. Medziročná miera inflácie dosiahla v krajinách s jednotnou menou v júli 8,9 %. V predchádzajúcom mesiaci sa spotrebiteľské ceny v eurozóne zvýšili o 8,6 %.