Ropa sa opäť prudko posilňuje, cena WTI stúpla o vyše 5 %

Ceny ropy na konci týždňa opäť výrazne rastú, keď si americká ropa WTI pripísala viac než 5 %. Dôvodom sú obavy z nedostatočnej ponuky na trhu, ktoré prevážili nad strachom z recesie. Obchodníci teraz predovšetkým čakajú na budúcotýždňové stretnutie aliancie producentov OPEC+.

Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa o 16.43 h SELČ predával po 101,67 USD (99,70 eura). To bolo o 5,25 USD alebo 5,44 % viac ako vo štvrtok (28. 7.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Septembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa o 16.45 h SELČ obchodoval so ziskom 3,53 USD alebo 3,29 % po 110,67 USD za barel.