Vysoká inflácia tvrdo zasiahla úspory Slovákov, ETF či podielové fondy na ňu nestačia

Ešte začiatkom roka sa za úspešnú investíciu považovala taká, ktorá porážala infláciu. Dnes už toto tvrdenie neplatí. O úspešnej investícií hovoríme už vtedy, keď dokáže čo najviac eliminovať negatívny dopad inflácie. „Samozrejme, v ideálnom prípade aj rast cien poraziť. To je však v dnešnej situácii skutočne náročné a kto by to chcel uskutočniť, musel by extrémne riskovať, čo za to nestojí,“ vyhlásil Radoslav Valko, generálny riaditeľ poradenskej spoločnosti SOPHISTIC Pro finance a skúsený investor.

Slovensko sa nachádza v tretine krajín únie s najrýchlejším rastom cien, pričom zlepšenie situácie je v nedohľadne. Strednodobá predikcia Národnej banky Slovenska totiž hovorí o tom, že ceny by v tomto roku mali vzrásť o vyše ako 10 percent a v budúcom roku ešte o jeden percentuálny bod viac. Odborníci tak bijú na poplach - vysoká inflácia totiž spôsobí Slovákom na ich úsporách obrovské škody.



„Už dlhodobo upozorňujeme na to, že väčšina obyvateľov má svoje peniaze uložené v bankových produktoch s extrémne nízkymi úrokovými sadzbami. Hoci takto uložené peniaze ľuďom prerábali už v minulosti, nebolo to až také markantné. Ak však bude inflácia dlhodobo taká vysoká, resp. sa ešte navýši, bude to pre majetok ľudí katastrofa,“ objasňuje Radoslav Valko s tým, že 10-percentná inflácia vlastne zoberie každým rokom ľuďom 10 percent z ich úspor. „Cestou ako sa chrániť pred vysokou infláciou je investovanie do podielových fondov alebo ETF. Aj keď z dlhodobého hľadiska je výnosnosť týchto nástrojov na úrovni 7 až 8 percent, čo pri aktuálnej inflácií nepokryje všetky straty, na strane druhej ich výrazne eliminuje,“ reaguje Radoslav Valko.

Toto obdobie môže do kariet nahrať podvodníkom. Podľa Radoslava Valka sa totiž na trhu v týchto ťažkých časoch objaví množstvo firiem, ktoré budú predávať tutové investície vo forme korporátnych dlhopisov s vysokým výnosom. „To je ale skôr cesta ako o peniaze prísť než ich zarobiť. A poučili sa na tom stovky Slovákov, ktorí v minulosti nakúpili cenné papiere skupiny Arca Capital a dnes počítajú nemalé straty,“ uzatvára generálny riaditeľ SOPHISTIC Pro finance.