K moru na poslednú chvíľu? Vo väčšine prípadov si priplatíte, zájazdy zdraželi v priemere o 10 %

Zdroj: CapitalPanda

Foto:SITA/AP

dnes 15:58 -

Na last minute zájazdoch toto leto slovenskí dovolenkári nič neušetria. Práve naopak, porovnanie cien letných zájazdov predávaných v máji a v júli ukázalo, že za dva mesiace zájazdy zdraželi v priemere o 10 %.



Last minute zájazdy sú drahšie ako dovolenky zakúpené v máji

Kto si v tomto roku letnú dovolenku kúpil s niekoľkomesačným predstihom, jednoznačne ušetril v porovnaní so všetkými, ktorí vsadili na last minute nákup na poslednú chvíľu. „Hotelieri a cestovné kancelárie zjavne využívajú obrovský záujem zo strany turistov, ktorí si chcú po dvojročnej koronavírusovej pauze konečne užiť dovolenku bez obmedzení. Výsledkom je zdraženie augustových zájazdov v porovnaní s cenami v máji,“ hovorí Jozo Perić, hlavný analytik brokera CapitalPanda.



Istú rolu pri zdražovaní zájazdov môže zohrávať aj neustále sa zrýchľujúca inflácia, vďaka ktorej sa ľudia snažia ešte využiť posledné príležitosti na strávenie relatívne lacnej dovolenky pri mori.



Tím analytikov brokera CapitalPanda sa zameral na porovnanie cien pobytov ponúkaných ako Last minute a Last moment v termíne od 1. do 31. augusta s katalógovými cenami z mája 2022. Ceny sú výsledkom váženého priemerovania a pri výbere sa konkrétne ponuky samozrejme môžu od priemeru líšiť.







Najviac zvýšilo ceny augustových zájazdov Chorvátsko

Kým v májovej cenovej mape analytici zistili, že najlacnejšie zájazdy sú do obľúbených gréckych a tureckých destinácií, v aktuálnom porovnaní cien Last minute a Last moment tieto pôvodne najlacnejšie destinácie patria k najrýchlejšie zdražujúcim. Napríklad turecká Antalya zdvihla ceny o takmer 16 percent. Najväčší cenový skok však ukazujú ceny zájazdov pri pobyte na chorvátskom ostrove Hvar (o 26 percent) a v talianskej Kalábrii (o 22 percent). Pritom v jarných katalógoch stáli pobyty v Chorvátsku pre toto leto o 20-25 percent viac ako v roku 2021. Chorváti tak pokračujú v snahe vyťažiť z tejto letnej sezóny čo najviac.



O niečo lacnejšie last minute zájazdy ponúkajú len drahé 5-hviezdičkové hotely

Skutočné last minute ponuky ponúkajú iba drahé päťhviezdičkové hotely, aj to len výnimočne. Napríklad all inclusive zájazd na Sardíniu zlacnel oproti máju o vyše 16 percent a all inclusive zájazd na Francúzsku riviéru o necelých 6 percent.





Last minute ceny narástli bez ohľadu na to, či sa v krajine platí eurom alebo inou menou

Cenová politika letovísk do značnej miery súvisí s ekonomickou kondíciou daných krajín. Grécko sa stále spamätáva z dlhovej krízy, Španielsko tradične trápi vysoká miera nezamestnanosti, ktorá zosilnela práve dopadom pandémie koronavírusu, Turecko pre zmenu bojuje so závratnou infláciou, ktorá sa už vyšplhala nad 70 percent v medziročnom porovnaní. Tieto destinácie preto zdraželi pri last minute zájazdoch v najmenšej miere.



Z porovnávaných destinácií sa Chorvátsko a Turecko nachádzajú ako jediné mimo eurozóny, kým všetky ostatné krajiny majú euro ako oficiálnu menu. Teoreticky by ceny dovoleniek v Chorvátsku a Turecku mohli podliehať kurzovým výkyvom lokálnych mien práve voči euru. Reálne však porovnanie máj vs. júl 2022 neukázalo, že by sa situácia v cenách dovoleniek vyvíjala v eurozóne a mimo nej zásadne odlišne.